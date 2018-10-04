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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Sanık eski üsteğmen Adem Baş, olay tarihinde eşiyle yemekteyken uçakların alçaktan uçtuğunu, bunun üzerine aradığı bir arkadaşının kritik yerlerin korunması için bu uçuşların yapıldığını söylediğini aktardı.

Daha sonra eve geçtiğini, bu sırada televizyonda dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin açıklamalarını izlediğini anlatan Baş, bir süre sonra bölük yazışma grubuna herkesin karargaha gelmesi için mesaj gönderildiğini ifade etti.

Özel aracıyla Kara Harp Okulu Karargahına gittiğini belirten Adem Baş, burada kendilerine mühimmatsız tüfekler dağıtıldığını kaydetti.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savunan Baş, darbe girişimine katkı sağlayacak eylemde bulunmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren sanık Baş, söz konusu kişilerin ceza almamak için aleyhinde konuştuklarını söyledi.

Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Adem Baş, beraatını talep etti.

- "FETÖ'den şikayetçiyim"

Tutuksuz sanık Akın Üçok da vatansever asker, polis ve vatandaşların hain darbe girişimini püskürttüğüne işaret ederek, FETÖ'nün amacına ulaşmasının engellendiğini ifade etti.

Komutanlarının emri üzerine karargaha geldiğini belirten Üçok, mühimmatı olmayan bir tüfekle sabah saatlerine kadar beklediğini anlattı.

Darbe girişiminin mağduru olduğunu ileri süren Akın Üçok, FETÖ'den şikayetçi oldu.

Sanık Ahmet Kurtay da geçici görevlendirmeyle Kara Harp Okulunda bulunduğunu, bölük komutanının emriyle mesaiye geldiğini söyledi.

Bir yarbayın kursiyerlerin başında bulunmasını istemesi üzerine bölük komutanının yanına gidip bu durumu ilettiğini, onun da onay vermesiyle kursiyerleri tabur bölgesine götürdüğünü dile getiren Kurtay, sabaha kadar burada beklediğini aktardı.

Yoklama işlemlerinin ardından mesaiden ayrıldığına işaret eden Ahmet Kurtay, geçen sürede kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Sanık eski teğmen Ali Aktaş ise firari eski albay İlhami Polat'ı tanımadığını ve emirleri doğrultusunda hareket etmediğini belirtti.

Kendilerine boş tüfekler verildiğini aktaran Aktaş, terör saldırısına karşı önlem alındığını düşündüğü dile getirdi.

Rütbesi gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadığını savunan Aktaş, suçsuz olduğunu sözlerine ekledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Harp Okulu

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