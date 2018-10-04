Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Sanık eski üsteğmen Adem Baş, olay tarihinde eşiyle yemekteyken uçakların alçaktan uçtuğunu, bunun üzerine aradığı bir arkadaşının kritik yerlerin korunması için bu uçuşların yapıldığını söylediğini aktardı.

Daha sonra eve geçtiğini, bu sırada televizyonda dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın darbe girişimine ilişkin açıklamalarını izlediğini anlatan Baş, bir süre sonra bölük yazışma grubuna herkesin karargaha gelmesi için mesaj gönderildiğini ifade etti.

Özel aracıyla Kara Harp Okulu Karargahına gittiğini belirten Adem Baş, burada kendilerine mühimmatsız tüfekler dağıtıldığını kaydetti.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini savunan Baş, darbe girişimine katkı sağlayacak eylemde bulunmadığını iddia etti.