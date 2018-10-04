Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanık üsteğmen M.S. savunma yaptı.

Darbe girişiminden sonra görevine devam ettiğini, iddia edildiği gibi kanunsuz bir eylemde yer almadığını savunan M.S, suçsuz olduğunu iddia etti.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada komutanlarının emri üzerine Kara Harp Okulu'na gittiğini anlatan M.S, burada kendilerine olası bir saldırıya karşı nöbet kulübelerine takviye yapılacağı söylendiğini aktardı.

Bunun üzerine kendisinin de aralarında bulunduğu bir grup askere mühimmatı olmayan tüfekler dağıtıldığını ifade eden M.S, sabah saatlerine kadar bu şekilde karargahta kaldığını söyledi.

Bu süre zarfında darbe girişimine destek sağlayacak herhangi bir eylemde bulunmadığını, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini iddia eden M.S, yargılama sonunda beraatini talep etti.

M.S'nin savunmasının ardından, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

