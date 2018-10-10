Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada sanıklar savunma yaptı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, eski üsteğmen Adnan Mumcu esasa ilişkin savunma yaptı.

Mumcu, olay günü evinde bulunduğu sırada birliğin WhatsApp grubundan gelen emirle Kara Harp Okuluna gittiğini söyledi.

Nizamiyeden saat 23.50 sıralarında rutin kontrollerini yaptırıp içeri girdiğini belirten Mumcu, Bozpark adı verilen bölgede tabur içtimasına katıldığını anlattı.

İçtima alanında eski kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Ecik'in personeli çeşitli yerlerde görevlendirdiğini iddia eden Mumcu, kendisinin de 8 kursiyerle 1 No'lu nizamiyenin emniyetini almak için bölgeye gönderildiğini öne sürdü.

Mumcu, savunmasına şöyle devam etti:

"Saat 02.00 civarında bulunduğumuz nizamiyeye beyaz bir araç geldi. İçindeki şoför, kursiyerlerin Celal Dora tören alanına gelmesinin emredildiğini söyledi. Araca bindik, kursiyerlerle oraya gittiğimizde kursiyer taburunun toplandığını gördüm. Kursiyerleri oraya bıraktım, onlara emrinden çıktıklarını söyledim. Ben de geri döndüm."

Verilen emir üzerine nizamiyeye tek başına döndüğünü ileri süren Mumcu, sabaha kadar radyodan haberleri takip ettiğini, bulunduğu nizamiyede hiçbir olay olmadığı için sabah evine gittiğini savundu.

Tutuksuz sanıklar Halil D, Fırat S. ve Hasan S. de haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

