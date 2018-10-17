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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanık Özgür Ayhan, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Önceki savunmalarını tekrarlayan Özgür, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almadığını savundu.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada komutanlarının emriyle Kara Harp Okuluna gittiğini belirten Özgür, darbe girişimine karşı mücadele edeceğini düşündüğü için dağıtılan tüfeklerden biririni aldığını söyledi.

Sabah saatlerine kadar kanunsuz bir eylemde yer almadan karargahta kaldığını iddia eden Özgür, savcılık mütalaasında kendisiyle ilgili suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını ve örgütsel faaliyetinin olmadığını savunan Özgür, yargılamanın büyük bir kısmında tutuksuz olduğunu, aleyhindeki tanık beyanları nedeniyle tutuklandığını kaydetti.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını öne süren Özgür, yargılama sonunda beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık Gökhan Orcan da darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da emir komut zinciri içinde hareket ettiğini, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini öne sürdü.

Üsteğmen rütbesi ile görevine devam ettiğini, FETÖ üyesi olmadığını savunan Orcan, beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuksuz sanıklar Fatih Pusat, Halil İbrahim Aksen, Emrah Kalıncı ve Halil İbrahim Öztürk de esasa ilişkin savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Duruşmaya ara verildi.

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