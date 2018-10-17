Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın öğleden sonraki kısmı, sanık avukatları gelmediği için görülemedi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın sabahki bölümünde bazı sanık ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmaya verilen aranın ardından öğleden sonraki bölümüne geçildi.

Savunma sırası gelen sanıkların avukatlarının duruşma salonunda olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

Savcının esas hakkındaki mütalaasını 31 Temmuz'da sunduğu davanın 2 Ekim'de görülen duruşması da sanık ve avukatlarının hazırlıksız oldukları gerekçesiyle savunma yapmak istemedikleri için bir sonraki güne ertelenmişti.

