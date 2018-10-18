Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Sanık Hidayet Güçlü de hakkında aleyhte ifade veren tanığın söylediklerini kabul etmediğini belirterek, darbe girişimi sırasında şiddet içeren hiçbir eylemde bulanmadığını savundu.

Yalaza, darbeye yönelik hiçbir davranışının bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Okula gittikten sonra odasına geçtiğini anlatan Yalaza, nöbetçi subayın emriyle depoya giderek silah aldığını, ancak hiçbir şekilde kullanmadığını ileri sürdü.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski üsteğmen Hasan Yalaza, darbe girişiminden önce Anafartalar Taburu 4. Bölük takım komutanı olduğunu, 15 Temmuz'da bölük komutanı eski yüzbaşı Miraç Karakuş'ın WhatsApp grubundan gönderdiği mesajın ardından okula gittiğini iddia etti.

Kendisine verilen silahla birlikte nizamiyenin lojman bölgesine giderek, bölgenin güvenliğini sağladığını öne süren Güçlü, emir komuta dahilinde hareket ettiğini ve silahını hiçbir zaman kullanmadığını iddia etti.

Güçlü, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra aynı ikamette kalmaya devam ettiğini, kaçma girişiminin olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

- "Aldığım tek emir helikopterleri kontrol etmekti"

Tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Erkan Peker ise 15 Temmuz'da birlikte alarm verilmesi üzerine kendisine ihtiyaç olabileceği düşüncesiyle lojmandan çıkararak birliğe geldiğini öne sürdü.

Yürüyerek 1 numaralı girişten nizamiyeye girdiğini ve yolda kimseyle görüşmediğini savunan Peker, alarm gereği amirini görmek için odasının bulunduğu karargah binasına gittiğini anlattı.

Peker, dönemin KHO alay komutan yardımcısı eski albay Rafettin Öztürk'ün emriyle akşam 23.00 sıralarında birlikteki hareketliliği ve helikopter seslerini anlamak amacıyla karargah binasından çıktığını ileri sürerek, "Aldığım tek emir helikopterleri kontrol etmekti." dedi.

Öztürk'ün kendisine okul komutanının derdest edildiğini söylediğini anlatan Peker, darbe girişiminde yer almamak için hiçbir kanunsuz eyleme karışmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Duruşmaya 22 Ekim Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.

