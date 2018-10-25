HABER

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi - Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yavuz Karadeniz'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınmaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada bazı sanık ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan sanık M.A, hakkındaki ankesörlü telefonla FETÖ üyeleriyle görüşme suçlamasını reddederek, beraatini talep etti.

Sanık E.B. ise darbe girişimi esnasında Whatsapp üzerinden aldığı emirle birliğe geldiğini ve olaylardan daha sonra haberdar olduğunu savundu.

Olay gecesi Anafartalar Taburu'na giderek silah aldığını kabul eden fakat silahı kullanmadığını ve kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne süren E.B. suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Sanık Suat Kurt da amirlerinin telefon üzerinden verdiği emirle mesaiye geldiğini, odasında saat 03.00 civarına kadar beklediğini ve yine emre itaat ederek Anafartalar Taburu'ndan silah aldığını ileri sürdü.

Silahların kimlik bilgileri ve seri numaraları alınarak verildiğini ve hiçbir kanunsuz eyleme katılmadan okulun güvenliğinin sağlanmasına yardım ettiğini iddia eden Kurt, "Darbe girişiminden sonra iki defa tutuklanıp serbest kaldım ve hiçbir kaçma girişiminde bulunmadım." diye konuştu.

Kurt, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan M.G, Z.B ve O.D. de darbe girişimi esnasında bilgi işlem kursiyeri olduklarını, Whatsapp üzerinden gelen emirle okula gelerek sabaha kadar dördüncü katta silahsız beklediklerini savundu.

Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Darbe girişimi esnasında KHO'ya telefon üzerinden verilen bir emirle geldiğini anlatan Y.T. ise gece 03.30'dan sonra dağıtılan silahı kullanmadığını ve kanunsuz bir eylemde bulunmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan S.M. ve M.M. de darbe girişiminde hiçbir kanunsuz eyleme dahil olmadıklarını ve sadece verilen emirleri yerine getirdiklerini savundu ve beraatini istedi.

Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Yavuz Karadeniz'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya 30 Ekim Salı devam edilmek üzere ara verildi.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
İzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağızİzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağız
Davutoğlu: Bursa'ya referansta bulunmadan tarihimizi anlamak mümkün değilDavutoğlu: Bursa'ya referansta bulunmadan tarihimizi anlamak mümkün değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.