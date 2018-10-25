Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Sanık Suat Kurt da amirlerinin telefon üzerinden verdiği emirle mesaiye geldiğini, odasında saat 03.00 civarına kadar beklediğini ve yine emre itaat ederek Anafartalar Taburu'ndan silah aldığını ileri sürdü.

Olay gecesi Anafartalar Taburu'na giderek silah aldığını kabul eden fakat silahı kullanmadığını ve kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne süren E.B. suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini istedi.

Sanık E.B. ise darbe girişimi esnasında Whatsapp üzerinden aldığı emirle birliğe geldiğini ve olaylardan daha sonra haberdar olduğunu savundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan sanık M.A, hakkındaki ankesörlü telefonla FETÖ üyeleriyle görüşme suçlamasını reddederek, beraatini talep etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada bazı sanık ve avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Silahların kimlik bilgileri ve seri numaraları alınarak verildiğini ve hiçbir kanunsuz eyleme katılmadan okulun güvenliğinin sağlanmasına yardım ettiğini iddia eden Kurt, "Darbe girişiminden sonra iki defa tutuklanıp serbest kaldım ve hiçbir kaçma girişiminde bulunmadım." diye konuştu.

Kurt, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan M.G, Z.B ve O.D. de darbe girişimi esnasında bilgi işlem kursiyeri olduklarını, Whatsapp üzerinden gelen emirle okula gelerek sabaha kadar dördüncü katta silahsız beklediklerini savundu.

Sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Darbe girişimi esnasında KHO'ya telefon üzerinden verilen bir emirle geldiğini anlatan Y.T. ise gece 03.30'dan sonra dağıtılan silahı kullanmadığını ve kanunsuz bir eylemde bulunmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan S.M. ve M.M. de darbe girişiminde hiçbir kanunsuz eyleme dahil olmadıklarını ve sadece verilen emirleri yerine getirdiklerini savundu ve beraatini istedi.

Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Yavuz Karadeniz'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya 30 Ekim Salı devam edilmek üzere ara verildi.

