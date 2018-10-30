HABER

Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı - Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan 1'i tutuklu 3 sanık, beraatlerini talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Ö.A, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Önceki beyanlarını tekrarladığını belirten Ö.A, savcının hakkında beraat istediğini hatırlatarak, yargılama sonunda beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık K.K. inşaat mühendisliği mezunu olduğunu belirterek, darbe girişiminden önce personel temin merkezinde görev yaptığını söyledi.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada Serkan Yıldız'ın çağırması üzerine Kara Harp Okulu Karargahı'na gittiğini belirten K.K, sabah saatlerine kadar burada kaldığını anlattı.

Bu sürede kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia eden K.K, beraatini istedi.

- "Hazırlık için karargaha gittim"

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Nadir Özsoy ise savcının hakkındaki mütalaasını kabul etmedi.

Özsoy, Kara Harp Okulu öğrencilerinin Afyonkarahisar'a yapacakları gezinin hazırlıklarını takip için 15 Temmuz 2016 akşamı Kara Harp Okulu Komutanlığına gittiğini söyledi.

Burada karşılaştığı öğrencilerin alarm verildiğini söylediklerini aktaran Özsoy, bunun üzerine toplanma alanı olarak kullanılan Bozpark bölgesine geçtiğini ifade etti.

Sabah saatlerine kadar darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadan karargahta kaldığını öne süren Özsoy, suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

PARTNERHer şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından... Her şey bu evde yaşandı! Tecavüzcüyü önce cinsel organından bıçakladı, ardından...
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdüTerör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Harp Okulu

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.