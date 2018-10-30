Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Ö.A, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Önceki beyanlarını tekrarladığını belirten Ö.A, savcının hakkında beraat istediğini hatırlatarak, yargılama sonunda beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık K.K. inşaat mühendisliği mezunu olduğunu belirterek, darbe girişiminden önce personel temin merkezinde görev yaptığını söyledi.

Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada Serkan Yıldız'ın çağırması üzerine Kara Harp Okulu Karargahı'na gittiğini belirten K.K, sabah saatlerine kadar burada kaldığını anlattı.

Bu sürede kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia eden K.K, beraatini istedi.

- "Hazırlık için karargaha gittim"

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Nadir Özsoy ise savcının hakkındaki mütalaasını kabul etmedi.

Özsoy, Kara Harp Okulu öğrencilerinin Afyonkarahisar'a yapacakları gezinin hazırlıklarını takip için 15 Temmuz 2016 akşamı Kara Harp Okulu Komutanlığına gittiğini söyledi.

Burada karşılaştığı öğrencilerin alarm verildiğini söylediklerini aktaran Özsoy, bunun üzerine toplanma alanı olarak kullanılan Bozpark bölgesine geçtiğini ifade etti.

Sabah saatlerine kadar darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadan karargahta kaldığını öne süren Özsoy, suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

