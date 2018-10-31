Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesinde bulunan ve tutuksuz yargılanan Ö.E.Y, darbe girişiminden sonra bir süre daha görevine devam ettiğini, ilerleyen günlerde kendisine atılan iftira sonucu sanık konumuna düştüğünü öne sürdü.

KHO'daki darbe faaliyetlerinin davanın müştekisi olan dönemin okul komutanı ve firari sanık İlhami Polat tarafından yapıldığını iddia eden sanık Ö.E.Y, kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaiden sonra evine gittiğini, akşam saatlerinde boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü beyan eden Ö.E.Y, bunun üzerine görüştüğü amirinden nöbetçi amirinin bütün subayları kışlaya çağırdığını öğrendiğini söyledi.

Kışlaya gelmesinden sonra güvenlik amacıyla beklediği ve kanunsuz bir işe karışmadığı iddiasını paylaşan Ö.E.Y, firari sanık Polat tarafından personele tebliğ edilen darbe bildirisinden haberdar olmadığını ileri sürdü.