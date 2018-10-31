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Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki (KHO) eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Olay tarihinde üsteğmen rütbesinde bulunan ve tutuksuz yargılanan Ö.E.Y, darbe girişiminden sonra bir süre daha görevine devam ettiğini, ilerleyen günlerde kendisine atılan iftira sonucu sanık konumuna düştüğünü öne sürdü.

KHO'daki darbe faaliyetlerinin davanın müştekisi olan dönemin okul komutanı ve firari sanık İlhami Polat tarafından yapıldığını iddia eden sanık Ö.E.Y, kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaiden sonra evine gittiğini, akşam saatlerinde boğaz köprülerinin kapatıldığı haberlerini gördüğünü beyan eden Ö.E.Y, bunun üzerine görüştüğü amirinden nöbetçi amirinin bütün subayları kışlaya çağırdığını öğrendiğini söyledi.

Kışlaya gelmesinden sonra güvenlik amacıyla beklediği ve kanunsuz bir işe karışmadığı iddiasını paylaşan Ö.E.Y, firari sanık Polat tarafından personele tebliğ edilen darbe bildirisinden haberdar olmadığını ileri sürdü.

KHO'dan diğer askeri birliklere darbeye destek amaçlı asker sevkiyatının da kışlaya gelmeden önce yapıldığını dile getiren Ö.E.Y, söz konusu eylemler nedeniyle suçlanamayacağını ifade etti.

Sanık Ö.E.Y, darbeci ve FETÖ'cü olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Savunmanın ardından, Ö.E.Y. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü ve ardışık arama soruşturması yapıldığı ve kullanıcısı olduğu "0532 739 XX XX" numaralı telefonun sabit hatlar tarafından arandığının tespit edildiği açıklandı.

Sanık hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla işlem yapıldığı için "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildiği, evrakların ise mevcut dava dosyasına gönderildiği belirtildi.

Sanık Ö.E.Y, FETÖ mensuplarıyla irtibatının bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savunarak, suçlamayı reddetti.

Savunma yapan tutuksuz sanık N.Ş. de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Harp Okulu

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