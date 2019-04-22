Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Davada tutuksuz yargılanan Hakan Olga, dini sohbet için gittiği örgüt evlerinde gezi olayları süreciyle başlayan dönemde siyasi konuşmaların başladığını ve kendisinin bundan rahatsızlık duyarak karşı çıktığını savunarak, "17-25 Aralık sonrası emelleri ortaya çıkan bu hain örgütle ilişiğimi kestim." dedi.

Olga, ankesörlü telefonla örgüt tarafından arandığını ancak herhangi bir darbe faaliyeti hakkında konuşmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Abdullah Sanduk da FETÖ ile ilişkisi olmadığını savunarak, "Hayatım boyunca ankesörlü telefonla hiçbir terör örgütüyle konuşmadım." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Sefa Özkan ise üniversite yıllarında tanıştığı Ü.Y. ile samimi olmadıklarını, kendisiyle ilgili söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Özkan, FETÖ ile herhangi bir ilişkisi olmadığını savunarak, Ü.Y'nin kendini kurtarmak için iftira attığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Veli Beyazıt da savunmasında hakkındaki "terör örgütü üyeliği"ni reddetti.

Savunmalarını yapan sanıklar, FETÖ üyeliği suçlamalarını reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundular.

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.

