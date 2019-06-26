Kara Harp Okulu davasında 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında dönemin okul komutanı eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 19 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, son sözleri alınmayan birkaç sanığa söz verdikten sonra kararını açıkladı.

19 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Abdullah Ender Taşdemir, Ahmet Tufan, Ahmet Önder Biberoğlu, Ali Demir, Ali Emre Buğurcu, Ali Tolga Sıçrar, Devrim Çamur, Erkan Peker, Eser Coşar, Hasan Hüseyin Eçik, Kerim Acar, Mustafa Yıldırım, Nadir Özsoy, Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Sadık Çam, Vedat Tecer, Zafer Alkurt hakkında 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, bu sanıklardan Ali Tolga Sıçrar, Ahmet Tufan, Eser Coşar ve Hasan Hüseyin Eçik'e ayrıca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 18'şer yıl, Ali Emre Buğurcu, Mustafa Yıldırım, Sadık Çam’ın ise 27'şer yıl hapis cezası verdi.

28 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanıklar Adnan Mumcu, Ahmet Kurtay, Akif Karabıyık, Ali Aktaş, Ali Eker, Ali Şen, Atilla Kahraman, Çüneyt Kılıç, Emrah Akdeniz, Erdoğan Güçlü, Gökhan Çakır, Hasan Yalaza, Mehmet Beler, Mehmet Fatih Çankal, Mehmet Fatih Göktaş, Miraç Karakuş, Mustafa Çelik, Mustafa Çetiner, Mustafa Erol, Mümin Haliloğlu, Ömer Faruk Tanırgan, Rahman Memişoğlu, Ramazan Türker, Sabri Karaağaç, Safa Özkan, Serhat Ekemen, Veysal Kör, Yavuz Selim Özzengin hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezalarını müebbete çevirdi.

110 SANIK YARDIMDAN CEZA ALDI

Mahkeme, 67 sanığın 'darbe girişimine yardım etmek' suçunda 15’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına, bu sanıklardan tutuksuz olanlar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. 43 sanığın hakkında aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan tutuklu bulunanlardan 2’sinin tahliyesine, adli kontrol hükümleri ile daha önce tahliye edilenlerin, adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

45 KARA HARP OKULU ÖĞRENCİSİNE CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme heyeti, 45 Kara Harp Okulu öğrencisi sanığın, eylemlerinin bütün halinde 'Anayasal düzeni ihlal' suçuna vücut verdiğine kanaat getirdi. Mahkeme kararında, "ancak sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususundaki tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirilerek, sanıkların işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düştüklerini kabul edilerek' diyerek, bu sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ayrıca bu sanıkların tamamı hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından da beraat kararı çıktı.

37 SANIK ÖRGÜT ÜYELİĞİNDE CEZALANDIRILDI

Mahkeme, aralarında öğrenci ve astsubay rütbesinde sanıkların bulunduğu 37 sanık hakkında da 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan beraat kararı verirken, bu sanıklardan 34'üne 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay, 3 sanık için ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. 49 sanığın tüm suçlardan beratına hükmeden mahkeme, firari ve ifadeleri tamamlanmayan toplam 19 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

