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Kara Harp Okulu davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 19:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davada, sanık teğmen Erol Şasi, adli kontrol şartıyla tahliye edilirken diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık Gökhan Çakır, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savunan Çakır, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Sanık beyanının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karara yönelik duruşma savcısının mütalaası ile sanıklar ve avukatlarının talebini aldı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık teğmen Erol Şasi'yi, adli kontrol hükümlerini uygulayarak tahliye etti.

Heyet, diğer sanıkların tahliye talebini reddederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Böylece dosyada tutuklu olarak yargılanan sanık sayısı 77 oldu.

Duruşmaya 7 Ocak'ta devam edilecek.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak", suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Kara Harp Okulu

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