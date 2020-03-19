'Kara Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiası gündem yaratmıtı! Milli Savunma Bakanlığı'ndan fotoğraflı açıklama

Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girdiği 13 Mart, her yıl okulda törenle kutlanıyor. Yoklama yapılırken, Atatürk’ün öğrenci numarası olan 1283’e gelindiğinde öğrenciler topluca ayağa kalkarak ‘İçimizde’ diye yoklama veriyor. Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan okulun geleneği bu yıl da devam etti. Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 121’inci yıldönümü nedeniyle 13 Mart’ta, virüs salgını önlemleri de düşünülerek sınırlı katılımla tören düzenlendi. Atatürk’ün öğrencilik numarası olan 1283 okunduğunda, Harbiyeliler her yıl olduğu gibi ayağa kalkarak bir ağızdan “İçimizde” diye seslendi. Bazı internet haber siteleri, virüs önlemleri nedeniyle öğrenciler ve görevlilerin mesafeli oturduğu törenden dört gün sonra, iki sivil ve iki askerin ayağa kalkmamasını “Atatürk’e saygısızlık” olarak yayınladı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın toplantısında bir askerin bacağının göründüğü fotoğrafı göstererek tepki gösterdi. Özel, “Arka sıralarda videoda iki sivil, iki asker kadın personelin olduğu görülüyor. MSB’nin Youtube kanalında bakıldığında iki kadının ve en ön sırada bir erkeğin oturarak ayaklarının olduğu görülüyor. Bu üç askeri personel hakkında bir soruşturma başlatıldı mı? Atatürk’ün manevi şahsiyetini rahatsız eden Hulusi Akar’ın bu son durumla ilgili bir açıklaması var mıdır?” diye sordu.