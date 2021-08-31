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  4. Kara Harp Okulu'nda tarihi an! Müberra Öztürk ilk başörtülü subay oldu

Kara Harp Okulu'nda tarihi an! Müberra Öztürk ilk başörtülü subay oldu

31.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden alan Müberra Öztürk, okul tarihinin ilk başörtülü subayı oldu.

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından, Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olarak eğitimine başlamıştı.

5'İNCİ OLARAK BİTİRDİ

Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'yle Öztürk, Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun oldu.

DİPLOMASI YAŞAR GÜLER'DEN

Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI 2017'DE KALKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmıştı.

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