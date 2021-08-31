Kara Harp Okulu'nda tarihi an! Müberra Öztürk ilk başörtülü subay oldu

Kara Harp Okulu 2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından, Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olarak eğitimine başlamıştı.
Dün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'yle Öztürk, Kara Harp Okulu'nu 5'inci olarak bitirerek mezun oldu.
Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü subayı olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in elinden aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Şubat 2017'de yapılan düzenlemeyle TSK'da başörtüsü yasağı kalkmıştı.
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