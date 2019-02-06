Kara harp okulu öğrencisi FETÖ’den adliyede

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan kara harp okulu öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Edilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve kara harp okulu öğrencisi olduğu öğrenilen B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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