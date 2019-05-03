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Kara Havacılık davasında karar 30 Mayıs'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişinin yargılandığı davada sanıklar savunmalarını tamamladı - Mahkeme hüküm için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı dava, 30 Mayıs'ta yapılacak duruşmayla karara bağlanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmaya sanıklar, sanık yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, haklarındaki tanık beyanları ve mahkemeye ulaşan bilgi ve belgelere ilişkin karşı beyanda bulundu.

Sanık avukatlarının da beyanlarını sunmalarının ardından hüküm öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep ederken, bazı sanıklar yargılamanın adil olmadığı iddiasıyla bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek karar verilmek üzere duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

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15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara karar FETÖ

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