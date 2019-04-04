Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan sanıklardan eski albay Murat Ağır, mütalaaya katılmadığını ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

15 Temmuz için "darbe görünümlü kumpas" ifadesini kullanan sanık Ağır, suçlamaların somut delillere dayanmadığını öne sürdü.

Ağır, örgüt üyeliği ve darbeden önceden haberi olduğuna yönelik iddiaları da kabul etmedi.

Sanık Taha Fatih Çelik'in, hakkındaki örgüt üyesi olduğuna dair ifadesini de reddeden Ağır, Çelik'in bu ifadeyi daha sonra geri çektiğini söyledi.

Kara Havacılık Komutanlığında kursiyer subayları yönlendirdiği öne sürülen Murat Ağır, bu suçlamayı da kabul etmedi.

Eski kursiyer teğmen Hüseyin Zengin de darbe girişiminden haberdar olmasının mümkün olmadığını öne sürdü ve darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu. Zengin, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmedi ve tahliye talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

