Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski kursiyer teğmen Ali Sert, bölük komutanın emriyle birliğe geldiğini, tabur komutanın kursiyerleri toplayıp askeri birliklere terör saldırısı olduğunu, buraya da olabileceğini söylemesi üzerine birliğin emniyetini aldıklarını savundu.
Sert, tabur komutanın emri üzerine kule bölgesine gittiğini, kule önünde beklerken cep telefonundan kalkışmayı öğrendiğini, bulunduğu yerde olağanüstü bir durum olmadığını ve ilerleyen saatlerde de darbenin bastırıldığına dair haberler okuduğunu belirtti.
"Birliğimizin darbe girişimiyle alakası olmadığını düşündüm." diyen Sert, girişime yönelik hiçbir olaya karışmadığını, darbecilere karşı birliğin emniyetini aldıklarını düşündüğünü öne sürdü.
Eski kursiyer teğmen İrfan Okumuş da olay günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın kendilerine saat 21.45'te tabur komutanı eski yarbay Yasin Candemir'in kursiyerlere konuşma yapacağını söylediğini aktardı.
Bölük komutanının bu emri üzerine mesaiye geldiğini anlatan Okumuş, ilerleyen saatlerde Erkan'ın kursiyerlerin toplandıkları alana gelerek, terör saldırısı olduğunu, herkesin güvenlik önlemleri kapsamından görevlendirileceğini ifade ettiğini bildirdi.
Emir üzerine kursiyerlerin kışlanın çeşitli bölgelerine dağıtıldığını dile getiren Okumuş, kendisine S-70 hangarında nöbet tutması için emir verildiğini ve sabaha kadar o bölgede oturduğu söyledi.
Kimseden kanunsuz emir almadığını, kimseye silah doğrultmadığını öne süren Okumuş, beraatini talep etti.
Sanık eski kursiyer teğmen Kazım Hamzaçebi de Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin mütalaasını kabul etmediğini, darbecilerin emniyetini aldığı yönündeki isnatları da reddettiğini belirtti.
Kursiyer bir teğmen olarak karar verme ve emretme yetkisi olmadığını savunan Hamzaçebi, sabaha karşı da darbecileri gözaltına almaya gelen jandarma birliklerine yol gösterip yardımcı olduğunu iddia etti.
Sanık Hamzaçebi, tahliyesi ve beraatini istedi.
Sanık eski kursiyer teğmen Kemal Kirazlı ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.
Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına öğle arası verildi.
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