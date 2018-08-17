Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski kursiyer teğmen Murat Gülerdi, olay günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın emri üzerine kışlaya geldiğini, ardından tabur komutanı Yasin Candemir'in teğmenleri toplayıp görüşme yaptığını söyledi.
Candemir'in, katıldığı toplantıda terör saldırısı olabileceğini söylediğini ve teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini anlatan Gülerdi, sabah saatlerine kadar Meydan Harekat Taburu'nda beklediğini, sabah saatlerinde bir helikopterin bulundukları bölgeye ateş açması sonucu çatışma çıktığını belirtti.
Çıkan çatışmadan korktuğunu belirten sanık Gülerdi, gelen başka bir helikoptere binerek Akıncı'ya gittiklerini, yaşananların olağan dışı olduğunu anladıktan sonra çitlerden atlayarak Akıncı Üssü'nden ayrıldığını beyan etti.
Darbe girişiminin ardından kendi rızasıyla birliğine gittiğini ve darbe girişiminde yer almadığını savunan Gülerdi, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.
Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dava dosyasına gelen evrakı okudu.
Duruşma, sanık avukatlarının gelen evraka ilişkin savunmalarıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da trafik durumu
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
ABD'li rahip Brunson cephesinden mahkeme kararına ilk yorum
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum