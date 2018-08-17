Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski kursiyer teğmen Murat Gülerdi, olay günü bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın emri üzerine kışlaya geldiğini, ardından tabur komutanı Yasin Candemir'in teğmenleri toplayıp görüşme yaptığını söyledi.

Candemir'in, katıldığı toplantıda terör saldırısı olabileceğini söylediğini ve teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini anlatan Gülerdi, sabah saatlerine kadar Meydan Harekat Taburu'nda beklediğini, sabah saatlerinde bir helikopterin bulundukları bölgeye ateş açması sonucu çatışma çıktığını belirtti.

Çıkan çatışmadan korktuğunu belirten sanık Gülerdi, gelen başka bir helikoptere binerek Akıncı'ya gittiklerini, yaşananların olağan dışı olduğunu anladıktan sonra çitlerden atlayarak Akıncı Üssü'nden ayrıldığını beyan etti.

Darbe girişiminin ardından kendi rızasıyla birliğine gittiğini ve darbe girişiminde yer almadığını savunan Gülerdi, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşma, sanık avukatlarının gelen evraka ilişkin savunmalarıyla devam ediyor.

