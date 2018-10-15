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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına geçildi.

Savcılık mütalaasında "FETÖ abisi" olduğu ve örgütün talimatlarını Kara Havacılık Komutanlığındaki personele ilettiği ifade edilen sivil sanık Bayram Kutlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, ihanet içinde bulunan bir yapının içinde olmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri süren Kutlu, üzerine kayıtlı hatta tespit edilen programı başkasının kullandığını, bu durumun HTS kayıtlarına bakıldığında anlaşılacağını iddia etti.

Kutlu, evinde yapılan aramada ele geçirilen 1 doların kendisine ait olmadığını, kızının para koleksiyonundan çıkmış olabileceğini savunarak, hakkındaki örgüt içinde "Barış" kod adını kullandığına yönelik tanık beyanlarını da reddetti.

Sanık eski kursiyer teğmen Kerim Can Kaman da 15 Temmuz günü, bölük komutanı eski yüzbaşı Emre Erkan'ın kendilerine saat 21.45'te tabur komutanı eski yarbay Yasin Candemir'in kursiyerlere konuşma yapacağını söylediğini aktardı.

Bölük komutanının emri üzerine verilen saatte birliğine gittiğini ifade eden Kaman, Erkan'ın tüm teğmenleri yemekhanede topladığını, daha sonra tabur komutanının içtimada terör saldırısı olabileceğini söylediğini ve teğmenlere emniyet amaçlı görevler verdiğini iddia etti.

Kaman, tabur komutanı Candemir'in emriyle depoya inip silah aldıklarını, deponun önünde bekleyen bir rütbelinin teğmenlere mühimmat dağıttığını, daha sonra emir üzerine kurs taburuna gittiğini anlattı.

Kurs taburunda sabaha kadar tek başına kaldığını savunan Kaman, şöyle devam etti:

"Tabur komutanı bana kurs taburunda beklememi emretti. Sabaha kadar oradaydım. O gece sicil amirimin 'kurs binasında kal' emrinden başka bir emir almadım. Mütalaada sicil amiri dışındaki kişilerden emir aldığım iddiası doğru değildir. Sabaha kadar hiçbir rütbeliyi görmedim. Kimseden yasa dışı emir almadım. Ben FETÖ'cü değilim, 15 Temmuz günü FETÖ'cüler tarafından kandırılmış, kullanılmış biriyim."

Kaman'ın tahliye talebinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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