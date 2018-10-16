Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Yayla, iş arkadaşıyla nizamiyeden kimlik göstererek girdiklerini ve bir araçla Skorsky hangarına gittiklerini anlattı.

Olay günü Ankara Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda simülatör eğitimi kapsamında uçuşlar yaptığını, ardından dinlemek için Gazi Orduevine gittiğini öne süren Yayla, gelen emir üzerine komutanlığa döndüğünü belirtti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Yakup Yayla, olay tarihinde Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Orta Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur Komutanı olarak görev yaptığını, darbe girişiminden bir gün önce eğitim amaçlı Skorsky helikopteri ile Ankara'ya geldiklerini anlattı.

Hangara gittikten sonra anormal bir şeyler olduğunu anladığını savunan Yayla, "Ortam karanlıktı. Helikopterler çalışıyordu. Arkadaşım komutanlığın içinin dışarıdan daha güvenli olduğunu düşünerek dışarı çıkmak istemedi. Sonra ben o bölgeden ayrıldım." diye konuştu.

Ertesi gün öğle saatlerinde darbe tehdidinin devam ettiğini düşünerek İstanbul'a gittiğini anlatan Yayla, güvenli olduğu için 1. Ordu Komutanlığı'na katılım yapmayı ve darbecilere karşı mücadele etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Yayla, darbe girişiminden bir hafta sonra Malatya'daki birliğine katıldığını, orada gözaltına alıp tutuklandığını kaydetti.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını vurgulayan Yayla, darbecilerle ortak hareket etmediğini savundu.

FETÖ'nün kumpas davalarından olan "Atabeyler" davasının sanıkları arasında bulunduğunu öne süren Yayla, bu örgütün mağduru olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

