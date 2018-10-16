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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere dair, 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Yakup Yayla, olay tarihinde Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı Orta Genel Maksat Hücum Helikopter Tabur Komutanı olarak görev yaptığını, darbe girişiminden bir gün önce eğitim amaçlı Skorsky helikopteri ile Ankara'ya geldiklerini anlattı.

Olay günü Ankara Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda simülatör eğitimi kapsamında uçuşlar yaptığını, ardından dinlemek için Gazi Orduevine gittiğini öne süren Yayla, gelen emir üzerine komutanlığa döndüğünü belirtti.

Yayla, iş arkadaşıyla nizamiyeden kimlik göstererek girdiklerini ve bir araçla Skorsky hangarına gittiklerini anlattı.

Hangara gittikten sonra anormal bir şeyler olduğunu anladığını savunan Yayla, "Ortam karanlıktı. Helikopterler çalışıyordu. Arkadaşım komutanlığın içinin dışarıdan daha güvenli olduğunu düşünerek dışarı çıkmak istemedi. Sonra ben o bölgeden ayrıldım." diye konuştu.

Ertesi gün öğle saatlerinde darbe tehdidinin devam ettiğini düşünerek İstanbul'a gittiğini anlatan Yayla, güvenli olduğu için 1. Ordu Komutanlığı'na katılım yapmayı ve darbecilere karşı mücadele etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Yayla, darbe girişiminden bir hafta sonra Malatya'daki birliğine katıldığını, orada gözaltına alıp tutuklandığını kaydetti.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını vurgulayan Yayla, darbecilerle ortak hareket etmediğini savundu.

FETÖ'nün kumpas davalarından olan "Atabeyler" davasının sanıkları arasında bulunduğunu öne süren Yayla, bu örgütün mağduru olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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