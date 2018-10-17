Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Hasdemir, o gece hiç kimseden yasa dışı bir emir almadığını sadece terör saldırısına karşı emniyet için nöbet tuttuğunu savunarak, tahliye ve beratını talep etti.

Tabur komutanı Candemir'in katıldığı toplantıda Genelkurmay'a saldırı olabileceğini kursiyer teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini aktaran Hasdemir, "Tabur komutanı benimle birlikte 4 kursiyeri Fidanlık Nizamiyesine gönderdi ve sabah kadar orada nöbet tuttuk." diye konuştu.

Sanık eski kursiyer teğmen Tolgahan Akbuğa da 21.45'te bölük komutanı Emre Erkan emri üzerine birliğe geldiğini ve kursiyerlerle yapılan toplantıya katıldığını, orada tabur komutanı Yasin Candemir tarafından kışlada nöbet tutmakla görevlendirildiğini söyledi.

Sabaha kadar olan bitenden habersiz nöbet tuttuğunu öne süren Akbuğa, "Telefonlarımız olmadığı için darbeden haberdar değildim. Bir kursiyer teğmen olarak darbecilerle fikir ve eylem birliği içinde olmam mümkün değil." dedi.

Emniyet amaçlı nöbet tutmaktan başka bir şey yapmadığını savunan Akbuğa, tahliyesini talep etti.

Olay tarihinde Kara Havacılık Okul Komutanlığı Subay Temel Kurs Taburunda bölük komutanı olarak görev yapan eski yüzbaşı Emre Erkan da savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek savunmasına başladı.

Erkan, olay günü tabur komutanı Yasin Candemir'in emriyle 30 kursiyer teğmeni birliğe çağırdığını, teğmenlerle dersler hakkında toplantı yaparken Candemir'in terör tehdidi olduğunu söylediğini, bunun üzerine herkese nöbet yeri yazıldığını iddia etti.