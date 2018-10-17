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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan, eski kursiyer teğmen Mahir Furkan Hasdemir, olay günü bölük komutanı Emre Erkan'ın akşam saatlerinde tabur komutanı Yasin Candemir'in kursiyerle toplantı yapacağını söylemesi üzerine saat 21.00'de birliğine gittiğini söyledi.

Tabur komutanı Candemir'in katıldığı toplantıda Genelkurmay'a saldırı olabileceğini kursiyer teğmenlere emniyet amaçlı nöbet görevi verdiğini aktaran Hasdemir, "Tabur komutanı benimle birlikte 4 kursiyeri Fidanlık Nizamiyesine gönderdi ve sabah kadar orada nöbet tuttuk." diye konuştu.

Hasdemir, o gece hiç kimseden yasa dışı bir emir almadığını sadece terör saldırısına karşı emniyet için nöbet tuttuğunu savunarak, tahliye ve beratını talep etti.

Sanık eski kursiyer teğmen Tolgahan Akbuğa da 21.45'te bölük komutanı Emre Erkan emri üzerine birliğe geldiğini ve kursiyerlerle yapılan toplantıya katıldığını, orada tabur komutanı Yasin Candemir tarafından kışlada nöbet tutmakla görevlendirildiğini söyledi.

Sabaha kadar olan bitenden habersiz nöbet tuttuğunu öne süren Akbuğa, "Telefonlarımız olmadığı için darbeden haberdar değildim. Bir kursiyer teğmen olarak darbecilerle fikir ve eylem birliği içinde olmam mümkün değil." dedi.

Emniyet amaçlı nöbet tutmaktan başka bir şey yapmadığını savunan Akbuğa, tahliyesini talep etti.

Olay tarihinde Kara Havacılık Okul Komutanlığı Subay Temel Kurs Taburunda bölük komutanı olarak görev yapan eski yüzbaşı Emre Erkan da savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek savunmasına başladı.

Erkan, olay günü tabur komutanı Yasin Candemir'in emriyle 30 kursiyer teğmeni birliğe çağırdığını, teğmenlerle dersler hakkında toplantı yaparken Candemir'in terör tehdidi olduğunu söylediğini, bunun üzerine herkese nöbet yeri yazıldığını iddia etti.

Silahlığın kapısını kırarak kursiyer subaylara mühimmat dağıttığı yönündeki iddiayı reddeden Erkan, 15 Temmuz'da sabah içtimasında "Bugün kanlı cuma" dediği yönündeki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

Erkan, 18 kutu makineli tüfek mühimmatını silahlıktan alıp helikopterlere koydukları yönündeki iddiayı da kabul etmedi.

"Kışlanın emniyetini sağladık. Ben ve kursiyerlerim hiçbir zaman darbenin içinde bulunmadık. Ben örgüt üyesi değilim." diyen Erkan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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