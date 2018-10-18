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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski pilot yarbay Mehmet Demirhisar, savcılığının esasa ilişkin mütalaasına katılmadığını söyledi.

Darbe girişiminden önce Malatya'daki 2. Kara Havacılık Alayında tabur komutanı olduğunu belirten Demirhisar, 2016 Haziran sonunda açıklanan tayin ile Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığına atandığını kaydetti.

Demirhisar, 15 Temmuz'da izinli olmasına rağmen Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'a bilgi arzında bulunmak için Güvercinlik'e gittiğini iddia ederek, darbe girişiminden haberi olmadığını ileri sürdü.

Karargahta çalışmalarına devam ederken kuvvet komutanının birliği ziyaret ederek, ayrılmasından sonra kendisine uçuş emri verildiğini aktaran Demirhisar, "Yarbay Halil Gül geldi, Ankara'da bir terör saldırısı olacağını söyledi. Bana 'Uçar mısın' diye sorunca ben de terör saldırısı olduğu için kabul ettim." diye konuştu.

Gül'ün bazı birlikten askerlerin tahliye edileceğini söylemesi üzerine, uçuş hattına gittiğini anlatan Demirhisar, şunları öne sürdü:

"Halil Gül benim bulunduğum helikoptere geldi. Genelkurmaya terör saldırısı olduğunu söyledi. Motor çalıştırdık. Kara Harp Okuluna indik, helikopterlere askeri öğrenciler bindi. Genelkurmayın bahçesine 4 sorti yaparak bu öğrencileri taşıdık. Oradan Güvercinlik'e gittik. O sırada telefonuma baktım, internetten haberler baktım ve bir FETÖ kalkışmasının içinde kaldığımı öğrendim. Karargaha yönlendim, büyük bir kaos vardı. Karargahtan Akıncı'ya gitmemiz söylendi. Gelen ilk helikoptere binip Akıncı'ya yolcu olarak gittim. Oranın bir suç mahalli olduğunu anladım. Hakan Erol ile birlikte çitlerden atlayıp üssü terk ettik."

Demirhisar, bilerek ve isteyerek darbe girişimi faaliyetinde yer almadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

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