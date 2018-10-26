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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı personelinin karıştığı olaylara ilişkin davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık eski yüzbaşı Memduh Karagöl, darbe girişiminden önce Malatya'daki 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görev yaptığını, olay günü 2 helikopterin Ankara'ya teslimi için Malatya'dan hareket ettiklerini beyan etti.

Ankara'ya 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü gelmek istediğini halen görevde olan amirine ilettiğini aktaran Karagöl, bunun Kara Havacılık'ta görevli kişilere sorulduğunda helikopterlerin 15 Temmuz'da Ankara'da olması gerektiği söylenerek kabul edilmediğini dile getirdi.

Malatya'dan kalkıştan sonra Kayseri'de mola verdiklerini, burada kendilerine uçuş yasağı konusunda bilgi verilmediğini ileri süren sanık Karagöl, Ankara'ya geldikten sonra yaşanan olayların içinde kaldıklarını söyledi.

Darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını iddia eden Karagöl, kanunsuz bir işe karışmamak için kışladan çıkmak istese de sabah saatlerinde ancak çıkabildiğini, konuyla ilgili Malatya'daki komutanlarına bilgi verdiğini beyan etti.

FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savunan Karagöl, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

- "Halisdemir şehit olmak için Zekai Aksakallı'dan emir almıştır"

Savunma yapan eski astsubay Engin Sarıtaş, darbe girişiminden önce helikopter teknisyeni olarak Kara Havacılık Komutanlığında görev yaptığını dile getirdi.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden olan Özcan Karacan'ın, 15 Temmuz'da mesaide kalmaları yönünde emir verdiğini beyan eden Sarıtaş, tabur komutanı olan Murat Bolat'ın bu durumdan haberinin bulunduğunu belirtti.

Komutanlarının eylemleri nedeniyle sanık olarak yargılandığını öne süren Sarıtaş, "Ömer Halisdemir şehit olmak için Zekai Aksakallı'dan emir almıştır. Benim şansızlığım ise amirimin Murat Bolat olmasıdır." diye konuştu.

Eski tabur komutanı Bolat'ın olay gecesi çeşitli emirler verdiğini ve mahkemede bu emirlerinin bazılarını inkar ettiğini açıklayan Sarıtaş, suçsuz olduğunu ve FETÖ mensubu olmadığını savundu.

Sanık Sarıtaş, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Süleyman Nazif Türkoğlu da savunmasında suçsuz olduğunu beyan ederek beraatini istedi.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

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