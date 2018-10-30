Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Mütalaada, darbe girişiminin yaşandığı gece "10984" kuyruk numaralı helikopterle Ankara'nın belirli bölgelerinde uçtuğunu aktaran Yengil, o gece tahliye amaçlı bindiği helikopterle sadece Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

Gül'ün saat 21.30'da gelip, "Terör saldırısı var, herkes helikopter başına" dediğini, kendisinin de teçhizatını alarak park alanına gittiğini öne süren Ahmet Yengil, teknisyenliğini yaptığı Skorsky helikoptere binerek Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Üste sabaha kadar hiçbir şey yapmadan beklediğini, o gece başka uçuş yapmadığını da savunan sanık Yengil, sabah olup üs bombalanmaya başlayınca can güvenliği gerekçesiyle burayı terk edip evine gittiğini ifade etti.

Yengil, 17 Temmuz'da saat 19.00 civarında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiğini ancak yakalama ve gözaltı kararı bulunmadığının söylendiğini, buna rağmen ifade vermek istediğini aktardıktan sonra gözaltına alındığını kaydetti.

FETÖ ile bir bağı olmadığını savunan Ahmet Yengil, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

