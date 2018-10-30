Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan eski teknisyen astsubay Ahmet Yengil, mütalaada isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Yengil, 15 Temmuz'da amiri konumundaki eski yarbay Halil Gül'ün, terör saldırısı olabileceğini söylemesi üzerine birliğine geldiğini anlattı.
Gül'ün saat 21.30'da gelip, "Terör saldırısı var, herkes helikopter başına" dediğini, kendisinin de teçhizatını alarak park alanına gittiğini öne süren Ahmet Yengil, teknisyenliğini yaptığı Skorsky helikoptere binerek Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi.
Mütalaada, darbe girişiminin yaşandığı gece "10984" kuyruk numaralı helikopterle Ankara'nın belirli bölgelerinde uçtuğunu aktaran Yengil, o gece tahliye amaçlı bindiği helikopterle sadece Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.
Üste sabaha kadar hiçbir şey yapmadan beklediğini, o gece başka uçuş yapmadığını da savunan sanık Yengil, sabah olup üs bombalanmaya başlayınca can güvenliği gerekçesiyle burayı terk edip evine gittiğini ifade etti.
Yengil, 17 Temmuz'da saat 19.00 civarında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gittiğini ancak yakalama ve gözaltı kararı bulunmadığının söylendiğini, buna rağmen ifade vermek istediğini aktardıktan sonra gözaltına alındığını kaydetti.
FETÖ ile bir bağı olmadığını savunan Ahmet Yengil, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.
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