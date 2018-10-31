Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Yaren Karaoğlu, olay tarihinde Bakım Taburu UH1 hangarında nöbetçi olduğunu, mütalaada yazılanın aksine bu nöbeti kimseyle değiştirmediğini ve bir ay öncesinden yazıldığını belirtti.

Sorumluluk bölgesinde saat 23.00 sıralarına kadar herhangi bir olay olmadığını ileri süren Karaoğlu, saat 23.00'ten sonra nöbet tutan iki askerin yanına gelip birliğe terör saldırısı olma ihtimalinden bahsettiklerini ve mühimmat istemelerine rağmen kendilerine mühimmat vermediğini iddia etti.

İlerleyen saatlerde eski binbaşı Ersel Ersoy'un Kara Havacılık Komutanının emriyle uçuşa gidileceğini söylediğini belirten Karaoğlu,"Nöbetçi olduğumu ve uçamayacağımı söylememe rağmen tabur komutan vekili Ersel Ersoy'un ısrarı üzerine helikopter başına geçtik." diye konuştu.