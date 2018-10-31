Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Yaren Karaoğlu, olay tarihinde Bakım Taburu UH1 hangarında nöbetçi olduğunu, mütalaada yazılanın aksine bu nöbeti kimseyle değiştirmediğini ve bir ay öncesinden yazıldığını belirtti.
Sorumluluk bölgesinde saat 23.00 sıralarına kadar herhangi bir olay olmadığını ileri süren Karaoğlu, saat 23.00'ten sonra nöbet tutan iki askerin yanına gelip birliğe terör saldırısı olma ihtimalinden bahsettiklerini ve mühimmat istemelerine rağmen kendilerine mühimmat vermediğini iddia etti.
İlerleyen saatlerde eski binbaşı Ersel Ersoy'un Kara Havacılık Komutanının emriyle uçuşa gidileceğini söylediğini belirten Karaoğlu,"Nöbetçi olduğumu ve uçamayacağımı söylememe rağmen tabur komutan vekili Ersel Ersoy'un ısrarı üzerine helikopter başına geçtik." diye konuştu.
- "TOMA'lara ve halka ateş edin"
Uçuş başladıktan sonra Zırhlı Birliklere gidileceğininin ve buradan mühimmat getireceğinin söylendiğini aktaran Karaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Zırhlı Biliklere indiğimiz yerde askerler mühimmatları yükledi. Kara Havacılık Komutanlığına döndük, mühimmatı indirip tekrar Zırhlı Birliklere gittik. Dönüşte telsizden bir kişi 'TOMA'lara ve halka ateş edin' diyordu. Hava Ulaştırma Hangarının karşısına saat 02.15'te iniş yapıldı. Burada motor susturuldu. Ersel Ersoy'a ne yapacağımızı sordum, 'İster bizimle, gel ister nöbet yerine dön.' dedi. Birliğe gidip kargaşanın içine girmek istemediğim için iki saat helikopterin içinde bekledim. Bu sırada patlama oldu. Daha sonra bölgeden ayrılırken Jandarma Özel Harekat birlikleri beni ve iki askeri saat 04.30'da gözaltına aldılar."
- 'Kalkacak helikopterler MİT'e atış yapacak'
Sanık eski astsubay Volkan Türkkorkmaz da darbe girişiminden önce teknisyen astsubay olarak Malatya'daki 2. Kara Havacılık Alayında görevli olduğunu, 15 Temmuz'da mesai arkadaşı Mustafa Ormantepe ile Ankara'ya helikopter teslimi için gönderildiklerini öne sürdü.
Olay günü kışlada bekledikleri sırada Genelkurmay Başkanlığı'na terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine helikopterlere mühimmat yükledikleri ifade eden Türkkorkmaz, savunmasına şöyle devam etti:
"Helikopterlere Mustafa Ormantepe ile mühimmat yüklemesi yaptığımız sırada astsubay Ömer Sezen yanımıza geldi. 'Kalkacak helikopterler MİT'e atış yapacak' dedi. Nereden duyduğunu sorduğumda cevap vermedi. Bunun üzerine aklım karıştı. Bize 'Genelkurmay'a saldırı var' denilmişti. Ormantepe ile kısa bir değerlendirme yapıp helikopterlere atış yaptırmamaya karar verdik. Mühimmatı helikoptere yükleyip, mühimmatı silah besleyicisine gitmeyecek şekilde yerleştirdik."
İlerleyen saatlerde birliğe ateş açıldığını anlatan sanık Türkkorkmaz, helikoptere binerek Akıncı Üssü'ne gittiklerini, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra da bulunduğu üsten ayrıldığını söyledi.
Akıncı Üssü'nden ayrıldıktan sonra Kara Havacılık Komutanlığına giderek olay akşamı yaşadıklarını anlattığını bildiren sanık Türkkorkmaz, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.
Eski kursiyer teğmen Volkan Cesur ve eski astsubay Osman Ongun ise önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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