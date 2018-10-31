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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında aralarında Ankara'daki bazı kamu binalarını hedef alan helikopter pilotlarının da bulunduğu 152 kişinin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Ümit Alpar, uzun yıllar çeşitli birliklerde terörle mücadele bölgelerinde helikopter teknisyeni olarak görevi yaptığını, olay tarihinde ise Kara Havacılık Komutanlığı Bakım Taburu'nda görevli olduğunu anlattı.

Çalıştığı bölümde amir olmadığını ve kimseye emir verme yetkisi bulunmadığını söyleyen Alpar, uçuşlara katılacak bir pozisyonda olmadığını, görevinin yerdeki helikopterlere bakım yaparak arızalarını gidermek olduğunu belirtti.

Ümit Alpar, olay günü eski astsubay Süleyman Nazif Türkoğlu'nun, Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Özcan Karacan'ın bütün taarruz helikopter teknisyenlerini çağırdığını söylemesi üzerine bölük komutanından izin alarak Karacan'la görüştüğünü dile getirdi.

Mütalaada bu toplantının örgütsel bir tavır gibi anlatıldığını ancak durumun rutin bir faaliyet olduğunu savunan Alpar, "Özcan Karacan, yaptığımız görüşmede helikopterlerin bakımıyla ilgili bilgi aldı. Akşam bekleme görevi icra edileceğini söyledi. Fakat görevin içeriğinden bahsetmedi. Sıralı amirim olan yarbay Murat Bolat'ın haberi olduğunu söylemesi üzerine birliğime geri döndüm." diye konuştu.

Tabur komutanı Murat Bolat'ın saat 22.35 gibi "helikopterleri hazırlayın, mühimmatları yükleyin" diye emir verdiğini aktaran Ümit Alpar, savunmasına şöyle devam etti:

"Kendisi, sabaha kadar bizim gibi alt rütbedeki astsubayları görmesine rağmen uyarmamış, darbe girişiminden bahsetmemiştir. Sabaha karşı Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunu söylediler. O saatten sonra televizyonu açtığımda bir darbe girişimi olduğunu öğrendim. Sabaha karşı mesaiyi terk etmek istedim. Murat Bolat, 'Nereye çıkıyorsunuz? Vur emri var' dedi ve çıkamadım.

Ayrıca Murat Bolat 18 Aralık 2017'de duruşma öncesi nezarethanede yanıma gelerek, 'Mühimmatı yükleme emrini benim verdiğimi ifadenden çıkart' dedi. Baskı yaptı. O günkü nezarethane kamera kayıtlarından bakılıp teyit edilebilir. Ben kendisinden şikayetçiyim."

FETÖ üyesi olmadığını, darbe girişimine katılmadığını savunan sanık Alpar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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