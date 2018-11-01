Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Uçuştan sonra Bakım Tabur Komutanlığı karargah binasına gittiğini ve Ankara'da terör saldırısı olmadığını öğrendikten sonra herhangi yasa dışı bir faaliyette bulunmadığını savunan Ersoy, beraat talebinde bulundu.

Ersoy, kışlaya girdikten bir süre sonra Bolat'a gelen telefonla uçuş emri verildiğini, bunun üzerine iki sefer helikopterle Etimesgut'taki birliğe yakın bir yere giderek sandıklarla Kara Havacılık Komutanlığına mühimmat getirdiklerini ifade etti.

Olay günü, birinci sicil amiri eski yarbay Murat Bolat'ın mesaiye çağırdığını belirten Ersoy, "Emriyle mesaiye geldiğim amirimin ihanet içinde hareket edeceğini nereden bilebilirdim? 13 yıldır üniformasını giydiğim bu millete ihanet edemem." diye konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Ersel Ersoy, daha önce mahkemede yaptığı savunmaları tekrarladığını bildirdi.

Sanık eski yüzbaşı Hakan Sandık da darbe girişimi öncesinde İstanbul'daki Kara Harp Akademisinde yüzbaşı rütbesinde görev yaptığını, tazeleme uçuşu kapsamında 14 Temmuz'da Ankara’ya geldiğini ileri sürdü.

Sadık, Kara Havacılık Komutanlığına geldikten sonra taarruz helikopter taburuna gittiğini ve tabur komutanı Özcan Karacan'ın önce uçuş tulumunu giymesini söylediğini, ardından da uçuşun iptal olduğunu bildirdiğini aktardı.

Uçuşunun iptal edilmesi üzerine hangara döndüğünü ve sabah saatlerine kadar uçuş yapmadan kışlada beklediğini iddia eden Sandık, Kara Havacılık Komutanlığına operasyon düzenlenmesi üzerine helikopter ile Akıncı Üssü'ne geçtiğini, kısa süre sonra da buradan ayrılarak İstanbul'a gittiğini bildirdi.

Darbe girişimine katılmadığını ve kimseye karşı silah kullanmadığını savunan Sandık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık İzzet Çakan ise darbe girişiminden önce pilot yüzbaşı rütbesinde İstanbul Kara Harp Akademisinde görev yaptığını beyan etti.

Çakan, 14 Temmuz'da birinci sicil amiri Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın emriyle taarruz helikopter tazeleme uçuşu için Hakan Sandık ve Cebrail Sert ile Ankara'ya geldiklerini söyledi.