Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Bunun üzerine, acil gelişen bir durum olduğunu değerlendirerek Ankara'ya yola çıktığını, bu sırada birlikte çalıştığı astsubay Erkan Çetin'in de toplantı olduğu bilgisini verdiğini anlatan Yakut, kışlaya gelip bakım hangarında beklerken tabur komutanı kara pilot yarbay Murat Bolat'ın çağırdığını ve acilen gelişen bir faaliyet için gece uçuşu yapılacağını söylediğini öne sürdü.

Duruşmada savunma yapan sanık eski teknisyen astsubay Ergün Yakut, darbe girişiminin yaşandığı tarihten önce yıllık izin aldığını ve 14 Temmuz'da Bursa'da bulunduğu sırada kuvvetten aranıp Kara Havacılık Komutanlığı'nda yapılacak Suriye ve sınır ötesine yönelik bir toplantı kapsamında gelmesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü.

"Sınır ötesi harekat olacağını değerlendirdim." diyen Yakut, Bolat'ın helikopterler için silah alınmasını emretmesi sonrası, astsubaylar Erkan Çetin, Emre Gürel ve Levent Selamoğlu ile depoya gidip önceden hazırlandığını gördüğü 9 biksi makineli tüfeği helikopterlere taşıdıklarını bildirdi.

Yakut, bindiği helikopterin pilotlarına sorduğunda tahliye emri aldıklarını söylediklerini ileri sürerek, başka bir şey bilmediğini ve uçuşa müteakip Akıncı Üssü'ne indiklerini belirtti.

Pilotların terminal binasına geçtiklerini, peşlerinden gidip müsaade alarak bir odaya girdiğini ve istirahat ettiğini anlatan Yakut, bu sırada ailesinin arayıp kalkışma ve darbe girişiminden haberdar ettiklerini söyledi.

Yakut, pilotları aradığını ancak bulamadığını, kalkış yapan jetlerden dolayı üssün de darbe girişimi içinde olabileceğini düşündüğünü, kimin hangi tarafta olduğunu bilmediğinden buradan çıkmak istediğini ancak nizamiyelerdeki önlemlerden dolayı çıkamadığını iddia etti.

Gün aydınlanana kadar ağaçlık alanda beklediğini ve pistin bombalanması sonrası kargaşadan yararlanarak tel örgülerden kaçtığını öne süren Yakut, 17 Temmuz'da bildiğini ve gördüğünü anlatmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye gittiğini ve gözaltı işlemi yapıldığını ifade etti.

Darbe faaliyetlerine iştirak etmediğini, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sırada bu girişimden haberdar olup kimseden emir almadığını savunan Yakut, FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını ileri sürdü.

Yakut, tarafına yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Cebrail Sert de üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

