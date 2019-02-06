Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Ayrıca zaman zaman misafir uçucu olarak kışlada bulunacağı için uçuş kıyafetlerini burada bırakmak üzere yanında getirdiğini iddia eden Taş, kuvvet komutanı kışlaya geldiğinde sıralı amirleriye görüşemediğini, birlik komutanlarından Yasin Candemir'e ulaşıp, onun yanına gittiğini aktardı.

Kara Havacılık Komutanlığında görevliyken darbe girişimi öncesi Kara Kuvvetleri Komutanlığınca İstanbul'daki Kara Harp Okulu öğrenci alımlarında görevlendirildiğini anlatan Taş, 15 Temmuz'da da milli duyguları artırmak amacıyla, öğrenci alımları sırasında kullanılmak üzere bir tatbikatın görsellerini almak ve yeni gelen CH 47 helikopterleri görmek için eski birliğine geldiğini ileri sürdü.

Sanık eski yarbay Ümran Taş, savunmasında, daha önce verdiği ifadeleri kabul ettiğini belirtti.

Taş, CH 47 hangarına gitmek istediğini ancak uzaktaki bu hangara gitmek için araç bulamadığını öne sürdü. Kuvvet komutanı hava üssünde bulunduğu için araç hareketlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığını öğrendiğini ileri süren Taş, bir süre Candemir ile kurs taburu bölgesinde vakit geçirdiğini ve ardından kurmay başkanını aradığını belirtti.

Telefona çıkan habercilerin kurmay başkanının bulunmadığını belirttiğini anlatan Taş, bunun üzerine onun aracını talep ettiğini, aracın kısa süre sonra geldiğini kaydetti.

Araç yasağı nedeniyle orta tabura kadar gittiğini, ancak uçuş malzemelerinin kurmay başkanının odasına bırakılmasını istediğini ifade eden Taş, malzemeleri bu araçla gönderdiğini ileri sürdü.

Taş, ancak kıyafetlerinin darbe girişiminden sonra bırakılan odada bulunamadığını kaydetti.

Bir süre sonra alarm verildiğini, bu durumda ya oradan ayrılması ya da oradakilerle hareket etmesi gerektiğini savunan Taş, kalmayı seçtiğini, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesi kararlaştırılan bir helikoptere yolcu olarak bindiğini anlattı.