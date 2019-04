Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Karagöz, "Atınç, her gittiği yere beni de götürürdü. Bu sefer yalnız gitmeyi tercih etti. Komutanın takdiri olduğu için bir şey demedim. Fakat bu duruma anlam veremedim. Bir gün önce İzmir'deki kendi birliğimize 2 uçakla gitmiştik ve beni de götürmüştü. Malatya'da 2 adımlık yere beni götürmedi." diye konuştu.

- "Can havliyle yapılmış bir refleks"

16 Temmuz sabahı silah sesi ve kargaşa üzerine odamdan dışarı çıktım. Çok yoğun silah sesleri vardı. Ne karargaha girebildim ne de başka bir şey yapabildim. En kısa yoldan bu kargaşadan nasıl sağ salim çıkarım diye düşündüm. Can pazarı nedeniyle çaresiz haldeydim. Bu sırada çalışır halde cougar helikopteri gördüm. Can havliyle Mehmet Şahin'in kullandığı bu helikoptere bindim. Kimin ne olduğu belli değildi. Daha Hakan Atınç'ı da alalım diyemeden helikopter alandan ayrıldı. Akıncı'ya geldik. Daha önce hiç gelmemiştim. Burada da tam bir karmaşa ve bilinmezlik vardı. Hava araçları gelişi güzel park edilmiş, insanlar etrafta oturmuştu. Yanlarına gittiğimde ben onlara ne olduğunu soruyordum, onlar da bana. Komutanı geride bıraktığım için endişe ediyordum. Akıncı'ya gitmem planlı bir hareket olmayıp yaşadığım olaylar neticesinde can havliyle yapılmış bir reflekstir. Masum ve mağdurum."

Karagöz, alayda kendisinden rütbeli askerlere talimat verdiği ve Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ı derdest ettikleri iddiasını kabul etmedi.

Darbeye hazırlık toplantılarına katılmadığını, darbe girişimi sırasında kimseye silah doğrultmadığını savunan Karagöz, suçsuz olduğunu öne sürdü ve beraat talebinde bulundu.

Davaya yarın devam edilecek.