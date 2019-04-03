Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Hakan Atınç'ın eski emir astsubayı sanık başçavuş Fatih Karagöz, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediğini söyledi ve darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Hayatının hiçbir döneminde yolunun FETÖ ile kesişmediğini savunan Karagöz, Kara Havacılık Komutanının emir astsubaylığı görevine kendi isteğiyle değil resen atandığını, kendisinin böyle bir talebi olmadığını ifade etti. "Hakkımdaki suçlamaların faili değil mağduruyum." diyen Karagöz, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Tümgeneral Atınç ile sancak devir teslim töreni için Malatya'ya gittiklerini, törenin ardından Atınç'ın kendisini alayda bırakarak, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'yi ziyaret ettiğini anlattı.

Karagöz, "Atınç, her gittiği yere beni de götürürdü. Bu sefer yalnız gitmeyi tercih etti. Komutanın takdiri olduğu için bir şey demedim. Fakat bu duruma anlam veremedim. Bir gün önce İzmir'deki kendi birliğimize 2 uçakla gitmiştik ve beni de götürmüştü. Malatya'da 2 adımlık yere beni götürmedi." diye konuştu. Malatya'dan 16.42'de ayrılıp Ankara Güvercinlik'e geldiklerini ve Atınç'ın emri üzerine mesaiye devam etmek zorunda kaldığını savunan Karagöz, bu emir yüzünden darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Okulunda bulunduğunu öne sürdü. İlerleyen saatlerde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emir subayının arayıp Atınç ile görüşme talep ettiğini belirten sanık Karagöz, çok geçmeden Çolak ve beraberindeki üst düzey komutanların birliğe geldiğini aktardı. Çolak için önce VIP uçuş planladıklarını fakat uçuşun iptal edildiğini ve uçağın pistten çekildiğini, ardından Çolak'ın envantere yeni giren CH-47 helikopterini incelemek istediğini belirten Karagöz, bu sırada gece uçuşları hakkında bilgi istendiğini, kendisinin de kuleden bilgi alıp komutana ilettiğini aktardı.

- Atınç yerine Coşkun getirilmiş Komutanların kışlada bulunduğu sırada darbe faaliyetine katılmak üzere Kayseri'den gelen 3 helikopterin pilotlarına, kimseye fark ettirmeden Ulucan Meydanı'na inmeleri talimatı verdiği iddiasını kabul etmeyen Karagöz, kendisinin böyle bir emir verme yetkisinin olmadığını, bu hava araçlarının uçuşundan Orgeneral Çolak dahil herkesin bilgisinin bulunduğunu savundu. Karagöz, helikopterlerin alan VIP uçuşa hazırlandığı için Ulucan'a yönlendirildiğini öne sürdü. Orgeneral Çolak ve beraberindekilerin saat 21.30 sıralarında alaydan ayrıldıklarını anlatan Karagöz, ziyaretin ardından Atınç'ın sanıklardan eski Kara Havacılık Okul Komutanı tuğgeneral Ünsal Coşkun ile makama döndüğünü belirtti. Çıkış hazırlıkları yaptıkları sırada kara pilot binbaşı Okan Kocakurt'un hızla Atınç'ın odasına girdiğini aktaran Fatih Karagöz, makam odasının kapısı kapatılmadığı için konuşulanları duyduğunu, Kocakurt'un komutana birliğe yapılması muhtemel terör saldırısına ilişkin bir şeyler söylediğini aktardı.

Kısa süre sonra nöbetçi amir eski yarbay Özcan Karacan'ın komuta katına gelip Hakan Atınç'ın görevden alındığını, yerine Ünsal Coşkun'un getirildiğini söylediğini aktaran Karagöz, "Albay Mustafa Durmuş komutanın yanına girdi, uzun bir konuşma yaptılar. Kara Kuvvetleri Komutanlığından emir geldiğini ve komutanın görevden alındığını bu sırada öğrendim. Akşamdan beri süren komutan ziyaretlerini bu kapsamda değerlendirdim." dedi. Atınç'ın Mustafa Durmuş ile görüştüğü sırada dinlenme odasına girdiğini ve çay servisi yaptığını anlatan Karagöz, komutanının koltukta, tulumunun fermuarı biraz açık vaziyette yattığını, bu durumun gelen emirden kaynaklandığını düşündüğünü iddia etti. - "Can havliyle yapılmış bir refleks" Komutanı beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki açıklamasını duyduğunu ve o andan itibaren olayların perdeleme amacıyla gerçekleştiğini anladığını savunan Fatih Karagöz, şöyle devam etti: "Kim, ne yapmaya çalışıyor algılayamadım. Odamda Atınç'ın emrini bekledim. Fevri ve yanlış bir hareketin Hakan Atınç başta olmak üzere herkesin hayatını riske atacağını düşündüm. Yanlış bir şey yapmadım. Gece boyunca Atınç'a yönelik hiçbir kötü davranışım olmadı, olamazdı.