HABER

Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık eski yüzbaşı Zafer Dolu, Güvercinlik'ten izinsiz kalktığı ve Akıncı Üssü'ne "yurtta sulh" parolasıyla indiği iddiasına ilişkin, "herhangi bir frekansta bu ifadeyi kullanmadığını, bunu medyadan duyduğunu" öne sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yüzbaşı Zafer Dolu, olay günü "arama kurtarma bekleme" ekibinde görevli olduğu için acil koduyla karargaha çağrıldığını, Oğuz Yalçın'ın birliğe terör saldırısı olabileceği gerekçesiyle helikopterleri tahliye etmelerini istediğini ileri sürdü.

Grup komutanı ve bekleme ekibi olarak bağlı olduğu Harekat Merkezi dışında hiç kimseden emir veya talimat almadığını öne süren Dolu, saldırı olduğu gerekçesiyle genel maksat helikopteriyle Genelkurmay Başkanlığına 10-15 personel bıraktıkları sırada, havadan dışarıda sivil halkı ellerinde bayraklarla görünce bu işin normal olmadığını düşünerek Güvercinlik'e döndüğünü iddia etti.

Dolu, telefondan internete girip darbe girişiminden haberdar olduğunu ve devlet yetkililerinin açıklamalarını görünce bu işe dahil olmama ve herhangi bir uçuşa çıkmama kararı aldığını, iradesi dışında çekildiği ortamdan bir an önce çıkmak için hangardaki dinlenme odasına geçtiğini söyledi.

Odada beklerken bomba sesine benzer bir patlama olduğunu, elektriklerin kesildiğini ve silah seslerinin gelmeye başlamasıyla can havliyle oradan çıkmak için helikopteri çalıştırdığını ileri süren Dolu, "Hangardan vesaire bizi de alın diye insanlar helikoptere koşmaya başladı. Kim masum kim suçlu kim ne saikle orada bilemeyeceğimiz için onları da helikoptere aldık." dedi.

Güvercinlik'ten Akıncı Üssü'ne uçtuğunu belirten Dolu, daha sonra Çağlayan askeri lojmanlarındaki evine gittiğini anlattı. 17 Temmuz'da karargahta savcı olduğunun söylenmesi üzerine yaşadıklarını savcıya anlatmak üzere Güvercinlik'e gittiğini belirten Dolu, "Nizamiyede ziyaretçi salonuna alındım. Daha sonra polisler tarafından Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldüm. Hiçbir şekilde kendimi ifade edemeden oradan Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi spor salonuna teslim edildim. Yaşadıklarım bundan ibarettir." dedi.

Güvercinlik'ten izinsiz kalktığı ve Akıncı Üssü'ne "yurtta sulh" parolasıyla indiği iddiasına ilişkin ise Dolu, herhangi bir frekansta bu ifadeyi kullanmadığını, telsizde de duymadığını, ilk defa medyadan haberdar olduğunu öne sürdü.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Kırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındıKırıkkale Sağlık Müdürü görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde  (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde  (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zafer Dolu

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'ı çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

O ülkeyi çekirgeler bastı! Korkutan görüntü

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

AK Parti’li aday adayına silahlı saldırı

Havalimanında gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

Havalimanında hareketli anlar! Yerde böyle yardım bekledi

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.