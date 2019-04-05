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Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Mahmut Şakrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut halinin devamına hükmetti - Davanın görülmesine 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski astsubay Mahmut Şakrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında devam edilecek.

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara karar darbe girişimi FETÖ Kara Havacılık Komutanlığı

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