Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, ara karar öncesi sanık ve avukatlarının talepleri ile Cumhuriyet savcısının mütalaası alındı.
Cumhuriyet savcısı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Nuri Osmancıoğlu'nun adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Duruşmaya 15 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında devam edilecek.
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