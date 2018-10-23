Kara Havacılık Komutanlığı personeline ilişkin darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığında başçavuş rütbesiyle başteknisyen olan ve darbe faaliyetleri için bir grup pilot ve teknisyenle Malatya'dan Ankara'ya 3 helikopteri getirmekle suçlanan sanık Ömer Sezen savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden Sezen, olay günü öğle saatlerinde helikopterin Ankara 1. Kara Hava Alayına götürülmesi emri verildiğini belirtti.

Ankara'da Temelli'ye inmelerinden sonra sanıklardan eski başçavuşlar Mustafa Ormantepe ve Volkan Türkkorkmaz’ın helikoptere mühimmat yüklediklerini gördüğünü bildiren Sezen, neden bunu yaptıklarını sorduğunda Genelkurmaya terör saldırısından bahsettiklerini söyledi.

Mühimmat yükleme işlemine yardımcı olduğunu aktaran Sezen, "Genelkurmaya saldırı varsa doğru olan mühimmat yüklenmesine engel olmak mı, olmamak mı?" dedi.