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Kara Havacılık Komutanlığı’na FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

İrfan ÇALIŞKANAnkara (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonda iletişim kurdukları belirlenen 33 asker ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarını periyodik olarak kullanan ve örgüt mensuplarıyla haberleştikleri belirlenen 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 30 astsubay ve 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplamda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İrfan ÇALIŞKAN
Ankara (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonda iletişim kurdukları belirlenen 33 asker ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarını periyodik olarak kullanan ve örgüt mensuplarıyla haberleştikleri belirlenen 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 30 astsubay ve 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplamda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltına alınan 3 subayın helikopter pilotu olduğu ve 30 astsubayın helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu bilgisi verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün’de devam ettiği belirtildi.

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