Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası

"Şimdi gerçek savunmamı arz ediyorum." diyen Çelik, daha önce söylediğinin aksine FETÖ ile bir irtibatı olmadığını, onlardan da kimseyi tanımadığını iddia etti.

Baskılar altında ifade verdiğini, 28 Aralık 2017'de mahkeme huzurundaki ilk savunmasını da bu yüzden yaptığını ileri süren Çelik, önceki beyanlarını "farazi bir senaryodur" olarak nitelendirdi.

Çelik, kendi rızasıyla polise teslim olduğunu, TEM şubede savcının da katıldığı mülakatta "3-5 ay ile bilemedin 1 seneye çıkarsınız" söylemiyle motive edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Savunmasını yapan sanık eski pilot yüzbaşı Taha Fatih Çelik, verdiği ilk ifadede FETÖ üyesi olduğu ve darbe girişimi sırasında faaliyette bulunduğuna dair beyanlarını ve mahkeme huzurundaki ilk savunmasını kabul etmediğini söyledi.

Çelik, 15 Temmuz'da Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Taburunda bölük komutanı olarak görev yaptığını ifade ederek, birinci amirinin tabur komutanı Özcan Karacan olduğunu belirtti.

O gün kendisinin alay, Özcan Karacan'ın da kışla nöbetçi amiri olduğu bilgisini veren Çelik, kanunsuz bir emir almadığını ve amirinden gelen emirleri uyguladığını kaydetti.

Çelik, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının denetim yaptıktan sonra kışladan ayrılmasının ardından, bu davanın da sanıklarından İlkay Ateş ile konuşurken Özcan Karacan'ın gelip Genelkurmaya saldırı olduğunu, yaralı ve ölenlerin bulunduğunu söylediğini iddia etti.

Karacan'ın emriyle helikoptere bindiğini belirten Çelik, İlkay Ateş ile helikopteri çalıştırıp emir beklediklerini, daha sonra tabur komutanının Akıncı'ya gidecek S70 model helikoptere eskortluk görevi yapacaklarını bildirdiğini, bunun üzerine kalkış yaptıklarını aktardı.

Çelik, ancak S70 ile irtibat kuramadıklarını, Akıncı Üssü kuleyle de irtibata geçemediklerini iddia ederek, bir süre sonra döndüklerini öne sürdü.