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Kara Havacılık Okulu’nda inşaat halindeki binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda yapımı devam eden askeri binalarda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda yapımı devam eden askeri binalarda çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İnşaat halinde ve boş olduğu öğrenilen binalarda yangın söndürme çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarına havadan helikopterle su sıkma desteği de veriliyor.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Isparta’nın Keçiborlu ilçesi sınırlarında kalan Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde bulunan inşaat halindeki binalarda meydana geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde inşaat halindeki binanın çatı kısmında yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye Keçiborlu, Isparta il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgede helikopterle havadan su sıkma ve söndürme desteği de verildi.
Can kaybı bulunmadığı öğrenilen yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

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