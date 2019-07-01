HABER

Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın binada hasara neden oldu.
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yakınlarındaki Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesi içinde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binanın çatı katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangına Isparta ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren bölgede yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralıHalk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu- YenidenYolun karşısına geçmek isterken canından oldu- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.