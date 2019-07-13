Kara Havacılık Okulu'nda inşaatı süren binada yangın

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Kara Havacılık Okulu yerleşkesinde yapımı devam eden binanın çatı katında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Binanın aynı bölümünde 1 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yakınlarındaki Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesi içinde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına Isparta ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı binanın çatı katında, 1 Temmuz'da da yangın çıkmış ve maddi hasara yol açmıştı.

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