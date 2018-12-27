Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;
“Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla;
Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.
Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.”
BİNGÖL'DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada ise İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde eğitime Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, “İl Merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi özel, örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, aynı gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
ÇALDIRAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
ARDAHAN’DA OKULLARA KAR TATİLİ
Ardahan’da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.
Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir” denildi.
KARAMAN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Karaman’da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Elazığ kent merkezi ve ilçelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince olumsuz hava koşulları nedeniyle Elazığ Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, mevcut kar yağışının il genelinde devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayının beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 28 Aralık 2018 Cuma günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Öte yandan, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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