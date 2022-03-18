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Kara Kış İstanbul'a Geri Döndü! Kar yağışı ne kadar sürecek? Ne zaman havalar ısınacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak?

18.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı İstanbul'a geri döndü. Geçtiğimiz hafta başlayan ve hayatı esir alan kar yağışı İstanbul'a yeniden döndü. Kar yağışının başlamasıyla sıcaklıklar tekrardan düştü. Vatandaşlar, yağmaya başlayan kar ile birlikte kar yağışına dair bazı sorular sormaya başladı. Kar yağışının ne kadar süreceği ve okulların ne zaman açılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte haberin detayları!

Kara Kış İstanbul'a Geri Döndü! Kar yağışı ne kadar sürecek? Ne zaman havalar ısınacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Okullar ne zaman açılacak?

Kara kış yeniden megakente döndü. Meteoroloji'nin geçtiğimiz günden beri uyarılarda bulunduğu kar yağışı, sabah saatleri itibariyle İstanbul'un kapısına dayandı. Sabaha her yer bembeyaz olarak İstanbullular bu kar yağışının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. 17 Mart Perşembe akşamı yoğun kar yağışına karşı okulların tatil edildiği haberi geldi. Bu haber ile de öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı 18 Mart Cuma sabahı itibariyle başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji uyarısına göre, yağışların pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor. Kar yağışının bugün daha uzun aralıklar yağacağını belirten Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan, "Özellikle Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde daha uzun aralık olacak" şeklinde konuştu. 19 Mart Cumartesi günü yani yarın yağacak karın daha sık olacağını söyleyen Çalışkan, "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" dedi.

Meteoroloji'nin yaptığı uyaırda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

İSTANBUL'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışının devam edecek ancak pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

18 Mart Cuma günü yani bugün okulların tatil edileceğine ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini açıkladı.

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İstanbul
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