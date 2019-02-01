Kara kışla iş yükü artan besiciler en çok biberona ihtiyaç duyuyor

Kar yağışı çok olduğu için keçilerini dışarıya çıkartmakta güçlük çektiğini anlatan Karadağ, "Hayvanlar gebe olduğu için karın üzerinde götüremiyoruz çünkü erken doğum olabilir. Kar üzerinde zorlanan hayvanlar erken doğum yapıyor. Bu yıl çok kar yağdı ve kış zor geçiyor." dedi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cafer Karadağ, AA muhabirine, hayvanları su ihtiyaçlarını karşılamaları ve hava almaları için zaman zaman dışarıya çıkardıklarını söyledi.

Karla kaplı arazide hayvanlarını suya ulaştırmak için koridorlar açan besiciler, bazen de kovalarla hayvanlarına su taşıyor. Doğum zamanı yaklaşan hayvanlarını ahırdan çıkarmayan besiciler, erken doğan yavruları biberonla besliyor.

Doğu Anadolu bölgesinde yaylalarda 8 ay boyunca hayvanlarını otlatan besiciler, kış mevsiminde de yoğun kar yağışı ve soğuk havadan hayvanlarını korumaya çalışıyor.

ELAZIĞ (AA) - BESTAMİ BODRUK - Kış şartlarının zorlu geçtiği Doğu Anadolu'da soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı besiciler zor günler geçiriyor.

Karadağ, havaların ısınmaya başlamasıyla hayvanlarını alarak yaylalara çıkacaklarını, o dönemin çok rahat olduğunu belirtti.

Aynı köyde besicilik yapan Emrullah Cirit de kış şartlarından dolayı erken doğan ve "sümbül" adını verdiği oğlağı, annesinin sütü yetmeyince diğer keçilerden sağdığı sütü biberona koyarak besliyor.

Cirit, kış mevsiminin başında çiftleşen ve şubatın sonuna doğru yavrulaması gereken keçilerin, aşırı soğuktan dolayı erken doğum yaptığını, erken doğan oğlağı annesinin sütü yetersiz geldiği için biberonla beslediklerini dile getirdi.

Bu yıl kar yağışının yoğun olmasından dolayı hayvanların sürekli içeride kaldığını aktaran Cirit, normalde yavrulama zamanına kadar keçilerin dağlarda gezdiğini ve otladığını anlattı.

- "En çok biberon lazım oluyor"

Yavrulamaya 10 gün kalan hayvanları içeriye aldıklarını, doğum sonra araziye bıraktıklarını anlatan Cirit, "Yavruları, annelerinde süt yoksa biberonla besliyoruz. İlçe merkezine sürekli gidemiyoruz. Bu nedenle bazen biberon ihtiyacını köyde bebeği olan ailelerden karşılıyoruz. Kış aylarında bize en çok biberon lazım oluyor." ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının kendilerini zorladığını belirten Cirit, doğum yapan keçilerin su ihtiyacını ahırda taşıma suyla karşıladıklarını, diğerlerini ise dereye ulaştırabilmek için karla kaplı yolu kürekle açtıklarını sözlerine ekledi.

