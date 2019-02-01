HABER

Kara kışla iş yükü artan besiciler en çok biberona ihtiyaç duyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Kış şartlarının zorlu geçtiği Doğu Anadolu'da soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı besiciler zor günler geçiriyor - Hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını gidermek için karla kaplı arazi ile mücadele etmek zorunda olan keçi yetiştiricileri, annesinin sütü yetersiz oğlakları, biberonla besliyor - Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde besici Emrullah Cirit: - "İlçe merkezine sürekli gidemiyoruz. Bu nedenle bazen biberon ihtiyacını köyde bebeği olan ailelerden karşılıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - BESTAMİ BODRUK - Kış şartlarının zorlu geçtiği Doğu Anadolu'da soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı besiciler zor günler geçiriyor.

Doğu Anadolu bölgesinde yaylalarda 8 ay boyunca hayvanlarını otlatan besiciler, kış mevsiminde de yoğun kar yağışı ve soğuk havadan hayvanlarını korumaya çalışıyor.

Karla kaplı arazide hayvanlarını suya ulaştırmak için koridorlar açan besiciler, bazen de kovalarla hayvanlarına su taşıyor. Doğum zamanı yaklaşan hayvanlarını ahırdan çıkarmayan besiciler, erken doğan yavruları biberonla besliyor.

- Kar üzerinde zorlanan hayvanlar erken doğum yapıyor

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cafer Karadağ, AA muhabirine, hayvanları su ihtiyaçlarını karşılamaları ve hava almaları için zaman zaman dışarıya çıkardıklarını söyledi.

Kar yağışı çok olduğu için keçilerini dışarıya çıkartmakta güçlük çektiğini anlatan Karadağ, "Hayvanlar gebe olduğu için karın üzerinde götüremiyoruz çünkü erken doğum olabilir. Kar üzerinde zorlanan hayvanlar erken doğum yapıyor. Bu yıl çok kar yağdı ve kış zor geçiyor." dedi.

Karadağ, havaların ısınmaya başlamasıyla hayvanlarını alarak yaylalara çıkacaklarını, o dönemin çok rahat olduğunu belirtti.

Aynı köyde besicilik yapan Emrullah Cirit de kış şartlarından dolayı erken doğan ve "sümbül" adını verdiği oğlağı, annesinin sütü yetmeyince diğer keçilerden sağdığı sütü biberona koyarak besliyor.

Cirit, kış mevsiminin başında çiftleşen ve şubatın sonuna doğru yavrulaması gereken keçilerin, aşırı soğuktan dolayı erken doğum yaptığını, erken doğan oğlağı annesinin sütü yetersiz geldiği için biberonla beslediklerini dile getirdi.

Bu yıl kar yağışının yoğun olmasından dolayı hayvanların sürekli içeride kaldığını aktaran Cirit, normalde yavrulama zamanına kadar keçilerin dağlarda gezdiğini ve otladığını anlattı.

- "En çok biberon lazım oluyor"

Yavrulamaya 10 gün kalan hayvanları içeriye aldıklarını, doğum sonra araziye bıraktıklarını anlatan Cirit, "Yavruları, annelerinde süt yoksa biberonla besliyoruz. İlçe merkezine sürekli gidemiyoruz. Bu nedenle bazen biberon ihtiyacını köyde bebeği olan ailelerden karşılıyoruz. Kış aylarında bize en çok biberon lazım oluyor." ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının kendilerini zorladığını belirten Cirit, doğum yapan keçilerin su ihtiyacını ahırda taşıma suyla karşıladıklarını, diğerlerini ise dereye ulaştırabilmek için karla kaplı yolu kürekle açtıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Barda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildiBarda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildi
Pendik'te tapu dairesi önünde kapkaçPendik'te tapu dairesi önünde kapkaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
besicilerin zorlu yaşamı biberonla besleniyor Elazığ keçi kış Kış Şartları Oğlak oğlakı biberonla besliyor soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Her detayı korkunç

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kadıköy'de faciadan dönüldü

Kadıköy'de faciadan dönüldü

İstanbul merkezli 40 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 394 gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.