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Kara kışta kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Erzurum'da geçen yıl kırsaldaki okulları ziyaret eden bir grup gönüllü genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2019 gönüllük yılı" dolayısıyla da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi - Öğrencilere hediyeler veren, "palyaço" olup oyunlar oynayan gençler, geleneksel okçulukla tanıştırdıkları miniklerin hoşça vakit geçirmesini sağladı - Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan: - "Genç dönüşüm kapsamında gönüllülerimiz ile topladığımız kalem, silgi kırtasiye malzemesi ve ayrıca temin ettiğimiz kitap ve bilgisayarları Güzelyurt İlkokulu'ndaki öğrencilerimize hediye ettik"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, 2018 yılı boyunca kırsaldaki onlarca okulu ziyaret eden gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2019 gönüllük yılı" dolayısıyla da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Miniklere hediyeler veren, "palyaço" olup oyunlar oynayan gençler, okçulukla tanıştırdıkları öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

Geçen yıl Erzurum kırsalındaki çok sayıda okulu gezip öğrenci ve okulların tespit ettikleri ihtiyaçlarını karşılayan Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2019 gönüllük yılı" vesilesiyle il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti.

Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit eden gönüllüler, yeni yılın ilk haftasında tekrar gittikleri okulun hem ihtiyaçlarını giderdi hem de çocuklara hediyeler verip oyunlar oynadı, palyaço kıyafeti giyerek gönüllerini fethetti.

Geleneksel okçuluk antrenörleri ile çocuklara ok atmayı da öğreten gençler, öğrencilere "genç dönüşüm projesi" kapsamında topladıkları kalem, silgi ve çeşitli kırtasiye malzemelerini, okula da bilgisayar hediye etti.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul ziyaretlerinde tespit ettikleri okul ve öğrenci ihtiyaçlarını gönüllü gençler ile gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllük yılı olarak ilan ettiğini dile getiren Akan, "Gönüllüler olarak faaliyet yapmak istedik. Genç dönüşüm kapsamında gönüllülerimiz ile topladığımız kalem, silgi, kırtasiye malzemesi ve ayrıca temin ettiğimiz kitap ve bilgisayarları Güzelyurt İlkokulu'ndaki öğrencilerimize hediye ettik." dedi.

- "Çocuklar geleneksel okçuluk ile tanıştı"

Akan, kırsaldaki çocukları kara kışta da mutlu etmek için çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kış gününde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olduk. Geleneksel okçuluk antrenörümüz ile çocuklarımızı okçuluk branşı ile tanıştırdık. Onların mutluluğunu görmek bizim için çok önemli. Yağmur, çamur, kar, fırtına demeden her zaman çocuklarımızın yanındayız. Kışın şartlar çok zor. Köy ve mahallelere gittiğimiz zaman kar nedeniyle yolda kaldığımız oluyor ancak gönüllü arkadaşlarımızla arabayı iterek yolculuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Gönüllü gençlerin de yaptıkları işten ziyadesiyle memnun kaldıklarını aktaran Akan, gittikleri her köy okuluna bilgisayar götürdüklerini ve çocuklar ile eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Akan, kendilerini gören çocukların çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle köylerdeki çocuklarımızın bilgisayarla tanışmasını istiyoruz. Çocuklar burada bilgisayar ile meşgul olduğunda sonraki dönemlerinde gençlik merkezlerimizde verilen 'kod adı 2023' projesi kapsamında kodlama eğitimine şimdiden hazırlanmış olacak. Gittiğimiz yerlerde çocuklarımızla zeka oyunları oynadık, müzik eşliğinde halay çekip gönüllerine hitap ettik. Onları mutlu etmek bizim vazifemiz. Yıl boyunca gönüllük faaliyetlerine devam edeceğiz. Amacımız kırsaldaki bütün okullara ve öğrencilere ulaşmak." şeklinde konuştu.

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