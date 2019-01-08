Kara kışta kırsaldaki çocukların yüzünü güldürüyorlar

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, 2018 yılı boyunca kırsaldaki onlarca okulu ziyaret eden gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2019 gönüllük yılı" dolayısıyla da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Miniklere hediyeler veren, "palyaço" olup oyunlar oynayan gençler, okçulukla tanıştırdıkları öğrencilerin yüzlerini güldürdü.

Geçen yıl Erzurum kırsalındaki çok sayıda okulu gezip öğrenci ve okulların tespit ettikleri ihtiyaçlarını karşılayan Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2019 gönüllük yılı" vesilesiyle il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti.

Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit eden gönüllüler, yeni yılın ilk haftasında tekrar gittikleri okulun hem ihtiyaçlarını giderdi hem de çocuklara hediyeler verip oyunlar oynadı, palyaço kıyafeti giyerek gönüllerini fethetti.

Geleneksel okçuluk antrenörleri ile çocuklara ok atmayı da öğreten gençler, öğrencilere "genç dönüşüm projesi" kapsamında topladıkları kalem, silgi ve çeşitli kırtasiye malzemelerini, okula da bilgisayar hediye etti.