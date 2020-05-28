Kara Kule filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Nikolaj Arcel’ın yaptığı Kara Kule filminin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor. İşte Kara Kule filminin konusu ile ilgili detaylar…
On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.
Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.
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