MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kara Kule filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman çekildi?

Kara Kule filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 20:04 | Son Güncelleme

Stephen King’in 7 ciltlik roman serisini baz alarak çekilen Kara Kule filmi bu akşam televizyonda izleyicisi ile buluşacak. Fantastik film Kara Kule’i Ron Howard yönetiyor. 2017 yıında vizyona giren Kara Kule filmi ATV'de yayınlanıyor. Peki Kara Kule filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Kara Kule filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kara Kule ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Nikolaj Arcel’ın yaptığı Kara Kule filminin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor. İşte Kara Kule filminin konusu ile ilgili detaylar…

KARA KULE FİLMİ KONUSU

On bir yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü ancak kimsenin var olduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek için silahşor, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

KARA KULE OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
GORA nerede ve ne zaman çekildi?GORA nerede ve ne zaman çekildi?
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Meteor düşmeleri ile ilgili flaş açıklama! 'Daha yeni başladık'

Meteor düşmeleri ile ilgili flaş açıklama! 'Daha yeni başladık'

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu

Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

'Yardım için Kızılay'a başvurdum' diyen eski eşten sonra nişanlıdan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GORA filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cem Yılmaz'ın GORA filminin konusu nedir? İşte bilgiler

GORA nerede ve ne zaman çekildi?

Katy Perry, Afra Saraçoğlu’nun fotoğrafını beğendi

Afra Saraçoğlu’nun fotoğrafını beğendi

Kerem Bürsin Hande Erçel ile mutlu! 'Eğleniyoruz'

Yeni partneri Hande'yi sevdi! 'Eğleniyoruz'

O Ses Türkiye’den ayrılan isim Murat Boz mu? Flaş paylaşım

O Ses Türkiye’den ayrılan isim o mu? Flaş paylaşım

Kadir Doğulu'dan kamp anısı! 'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

'Kadın ticareti yapılıyor ve biz oradayız'

Irina Shayk ve Bradley Cooper ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

Ayrılıktan sonra ilk kez... Yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.