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Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasına esas hakkındaki savunmalarla devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasına esas hakkındaki savunmalarla devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen eski astsubay Mehmet Akkuş, olay tarihinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olan emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün emir astsubayı olarak görev yaptığını dile getirdi.

Davanın müştekisi olan ve darbecilerce derdest edilen Gençtürk'ün hürriyetinden yoksun bırakılmasından sorumlu olmadığını savunan Akkuş, söz konusu olay esnasında odasında bulunduğunu ileri sürdü.

Derdest olayına ilişkin Gençtürk'ün kendisini suçladığını hatırlatan Akkuş, "Gençtürk, muhtemelen kendisini derdest eden ekipte gördüğü bir kişiyi bana benzetmektedir." dedi.

Sanık Akkuş, darbeciler tarafından alıkonularak Akıncı Üssü'ne götürülen dönemin KKK Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ı da derdest etmediğini öne sürerek, "Tuncay Polat ile yan yana bir fotoğrafım bile yok." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, "Oley, İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı almışlar." sözlerini kullandığı iddialarını da kabul etmediğini belirten Akkuş, darbe girişimini öğrendiğini iddia ettiği gece 01.00'den itibaren hiçbir olaya karışmadığını savundu.

Akkuş, tahliyesine ve yargılama sonunda beraatına karar verilmesini istedi.

Savunma yapan eski astsubay Yalçın Kızılçam da üzerine atılı suçları işlemediğini dile getirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

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