HABER

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13.11.2019 günü saat 22.30’da ve 22.45’te 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı yerleşkesinde meydana gelen patlamaların ardından bir açıklama yaptı.Patlamanın ardından 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçen Vali Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve askeri yetkililerle birlikte Tugay çıkışında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre mühimmat deposunda bir patlama olduğunu, bu patlamanın etkisiyle ikinci bir patlamanın daha gerçekleştiğini söyledi.Vali Erin, patlamadan etkilenen 16 personelin olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını ve birinin durumunun ilk anda kritik olduğunun belirtildiğini, ancak hastanedeki müşahede sonrası onun da durumunun iyi olduğunun öğrenildiğini açıkladı.Patlamanın meydana geldiği andan itibaren olay yerine ambulans ve itfaiye araçlarının hızlıca intikal ettiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydeden Vali Erin, ilk belirlemede patlamanın mühimmatlara etki eden teknik bir neden olduğunu değerlendirdiklerini, olayın asıl nedeninin belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde inceleme çalışmalarının başladığını ifade etti.Vali Erin, olaydan etkilenen bir kişinin de ilk patlamanın ardından evinin balkonuna çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken ikinci patlamanın şiddetinden etkilenen bir vatandaş olduğunu, hastaneye kaldırılan bu vatandaşın da durumunun iyi olduğunu açıkladı.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte patlamadan etkilenenleri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Vali Erin geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün gece Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamada yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 13.11.2019 günü saat 22.30’da ve 22.45’te 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı yerleşkesinde meydana gelen patlamaların ardından bir açıklama yaptı.
Patlamanın ardından 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na geçen Vali Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve askeri yetkililerle birlikte Tugay çıkışında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre mühimmat deposunda bir patlama olduğunu, bu patlamanın etkisiyle ikinci bir patlamanın daha gerçekleştiğini söyledi.
Vali Erin, patlamadan etkilenen 16 personelin olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını ve birinin durumunun ilk anda kritik olduğunun belirtildiğini, ancak hastanedeki müşahede sonrası onun da durumunun iyi olduğunun öğrenildiğini açıkladı.
Patlamanın meydana geldiği andan itibaren olay yerine ambulans ve itfaiye araçlarının hızlıca intikal ettiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını kaydeden Vali Erin, ilk belirlemede patlamanın mühimmatlara etki eden teknik bir neden olduğunu değerlendirdiklerini, olayın asıl nedeninin belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı himayelerinde inceleme çalışmalarının başladığını ifade etti.
Vali Erin, olaydan etkilenen bir kişinin de ilk patlamanın ardından evinin balkonuna çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışırken ikinci patlamanın şiddetinden etkilenen bir vatandaş olduğunu, hastaneye kaldırılan bu vatandaşın da durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le birlikte patlamadan etkilenenleri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Vali Erin geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Patlamadan etkilenen sivil vatandaşın kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğu, diğer askeri personelin ise taburcu olabilecek durumda oldukları belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Bursa’da eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisBursa’da eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Pendik'te uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya baskın kameradaPendik'te uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya baskın kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: 5 katlı bina yüksekliğinde tünel kazmışlar

Mete Yarar: Türkiye Rusya'yla anlaşma yapmamış olsaydı...

Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında

HDP'li başkan gözaltına alındı

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.