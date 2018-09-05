Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Isparta'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, askeri birlikleri denetlemek ve incelemek üzere Isparta'ya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar incelemelerinin ardından Isparta Valiliğine gelerek Vali Günaydın ile görüştü.

Valilik girişinde Günaydın tarafından karşılanan Orgeneral Dündar, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Günaydın, ziyaret dolayısıyla Orgeneral Dündar'a teşekkür edip, Isparta hakkında bilgi verdi.

Isparta’da olmaktan memnun olduğunu belirten Dündar ise Vali Günaydın'a Kara Kuvvetleri Komutanlığı şilti takdim etti.

