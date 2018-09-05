HABER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Isparta'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Orgeneral Dündar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, askeri birlikleri denetlemek ve incelemek üzere Isparta'ya gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar incelemelerinin ardından Isparta Valiliğine gelerek Vali Günaydın ile görüştü.

Valilik girişinde Günaydın tarafından karşılanan Orgeneral Dündar, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Günaydın, ziyaret dolayısıyla Orgeneral Dündar'a teşekkür edip, Isparta hakkında bilgi verdi.

Isparta’da olmaktan memnun olduğunu belirten Dündar ise Vali Günaydın'a Kara Kuvvetleri Komutanlığı şilti takdim etti.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştüHayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta Orgeneral Ümit Dündar Şehmus Günaydın ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.