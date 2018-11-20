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Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanları ile devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Tanık Göksel D, 15 Temmuz'da muhabere astsubayı rütbesiyle görev yaptığını, o akşam KKK kantinine alışveriş yapmak için gittiğini fakat birlikten çıkışına izin verilmediği için gece boyu orada kaldığını söyledi.

Karargah binasına girmesinin de engellendiğini belirten Göksel D, saat 21.00 civarında kamuflajlı askerlerin birliğe girdiğini gördüğünü, bir çoğunun isimliklerinin sökülü olduğunu fark ettiğini ve birlikte normalin dışında bir kalabalık bulunduğunu anlattı.

Göksel D, kargaşa esnasında harekat merkezine girmeyi başardığını ve burada askeri iletişim sistemi MEDAS üzerinden mesaj gönderebildiği için eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun sıkıyönetim direktiflerini KKK'deki birimlere iletmesi için emir verdiğini dile getirdi.

Boduroğlu'nun emriyle sıkıyönetim direktiflerini grup komutanlıklarına gönderdiğini ifade eden Göksel D, "Üzerimde bir baskı hissettim. Mesajın içeriğini tam olarak göremedim ama başlığını okudum." diye konuştu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunarak beyanda bulunan tanık M.K, FETÖ üyeleriyle lise üçüncü sınıfta öğrenciyken tanıştığını, örgüt evlerinde kaldığını ve örgütün askeri okula girmek için kendisine dersler konusunda yardım ettiğini kaydetti.

KKK darbe davasından yargılanan sanık eski astsubay Resul Savaş ile 2013'te tanıştığını ve örgüt evinde 4 kişi kaldıklarını belirten M.K, evde ders çalıştıklarını, bazen de "örgüt abilerinin" bilgisayarından Fetullah Gülen'in konuşmalarını dinlediklerini dile getirdi.

M.K, 2 haftada bir olan toplantılara, kendi yoğunluğu nedeniyle sürekli gidemediğini belirterek, örgütle bağlantısını 2015'ten önce kopardığını, 15 Temmuz darbe girişiminde ise evinde ve izinli olduğunu söyledi.

Tanık Yüzbaşı Levent V. ise 15 Temmuz akşamı KKK Cari Harekat Merkezi'nde çalıştığını, eski tuğgeneral Erhan Caha'nın buraya gelerek, "Yönetime el koyduk. Artık buranın kontrolü bende. Kimse dışarı çıkmasın ve telefonlara bakmasın." dediğini anlattı.

Yanında bulunan eski yarbay Tanju Aydıncık'ın da kendisi gibi bu direktiflere anlam veremediğini ifade eden Levent V, "Televizyonda Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını gördükten sonra darbe girişimini kesin olarak anladık. İlerleyen saatlerde televizyon bağlantımız kesildiği için olayları tam olarak takip edemedik." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın "Erhan Caha yönetimi ele geçirdiğini söylediğinde kimse karşı çıkmadı mı? Tepki gösteren olmadı mı?" sorusuna Levent V, "Hayır kimse karşı çıkmadı. Görevimize devam ettik." cevabını verdi.

Levent V, kimin darbeci olduğunu anlayamadığı için net bir tavır gösteremediğini savundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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