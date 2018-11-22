Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davası

"Odamın yanında Kara Kuvvetleri Komutanı Destek Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ın makam odası buluyordu. Polat'ın odasına gidip, onu götüreceklerini söylediler. Tuncay Polat da 'Ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Onlar da 'Genelkurmay Başkanının emriyle seni götürüyoruz' diye cevap verdiler. Bu subayların birkaçının elinde, diğerlerinin de belinde silah vardı. Elleri tetikteydi. Daha sonra subaylar Albay Polat'ın koluna girerek onu zorla götürdü."

Subaylara ne olduğunu sorduğunu, onların da kendine 3 defa tatbikat diye bağırdığını belirten Furkan Ö, şunları söyledi:

Darbe girişimi sırasında askerlik görevini yapan tanık Furkan Ö, 15 Temmuz gecesi 21.30 sıralarında odasına 5-6 subay geldiğini ve kendisini iterek odaya girdiklerini anlattı.

- "Bu işin içinde olmasaydı ben yapacağımı bilirdim"

Tanık Sait K. da Bolu'da Personel Şube Müdürüyken binbaşı rütbesiyle 2016'da malulen emekli olduğunu ifade etti.

Bolu'da görev yaptığı dönemde Topçu Tabur Komutanı olarak görev yapan sanıklardan eski Yarbay Dinçer Özcan'ı tanıdığını belirten Sait K, daha sonra Dinçer Özcan'ın Ankara'ya tayini çıktığını anlattı.

O dönemde Dinçer Özcan'ın FETÖ ile bağlantısından haberdar olmadığını ifade eden Sait K, "Murat Tanrıverdioğlu'nun ben FETÖ üyesi olduğunu biliyorum. FETÖ'ye ait bir evde kendisiyle karşılaştım. Tanrıverdioğlu, bana, 'Yavuz' kod adlı Oğuz Demirer'in evine gittiğini ve kapıda Dinçer Özkan'ın pahalı markalı ayakkabısını gördüğünü ve o yüzden eve girmediğini söyledi." dedi.

Bir süre sonra Murat Tanrıverdioğlu'nun Dinçer Özcan'dan borç aldığını ve parası olmadığı için de bu borcunu ödemediğini aktaran Murat Tanrıverdioğlu, Dinçer Özcan'ın, Murat Tanrıverdioğlu'nu hem arayarak hem de mesaj atarak sıkıştırdığını anlattı.

Sait K, o dönemde Murat Tanrıverdioğlu ile karargahta çalışırken kendisine, "Dinçer beni sıkıştırdı, çok sinirlendim. Bu işin içerisinde olmasaydı eğer, FETÖ'den bahsederek, ben ona yapacağımı bilirdim. Daha farklı davranırdım." şeklinde bir ifadesi olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın "Bu işin içinde olmasaydı derken FETÖ'yü kastettiğini nereden biliyorsun?" sorusuna, Sait K, "Murat Tanrıverdioğlu'nun konuşmasından neyi kastettiğini anladım. FETÖ'yü kastettiğini biliyorum. Kendisine de sorarsanız da böyle söyleyeceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

Daha sonra Bülent D, Ersel S. ve Muhammed O. da tanık sıfatıyla ifade verdi.

